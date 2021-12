Wenn die Kita Ringstraße in Neustadt abgerissen und zu einer sechsgruppigen Einrichtung ausgebaut wird, brauchen zwei Kitagruppen voraussichtlich von Herbst 2023 an eine neue Unterkunft – und die soll übergangsweise beim Parkplatz am Hallenbad entstehen.

Die dafür nötigen Module will die Stadt Waiblingen für 3,5 Jahre mieten. Der Planungsbeschluss dazu ist im Dezember im Ortschaftsrat von Neustadt gefallen, der Baubeschluss soll im Februar 2022 folgen – und schon im Frühjahr können