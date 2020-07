Der Kindersegen in Waiblingen hört nicht auf. Der Höchststand von 1716 Kindergartenkindern und 1741 Kindern im Kleinkindalter wird in den nächsten Jahren wohl noch übertroffen. Entlastung beim Angebot an Kita-Plätzen kommt durch den Naturkindergarten Waldmühle, die Mia-Stihl-Kita, einen Sport-Kindergarten beim VfL sowie Kitas in Waiblingen-Süd und auf dem Krankenhausareal. Ganz neu sind die Pläne für einen Naturkindergarten in Bittenfeld und einen Bauernhof-Kindergarten in