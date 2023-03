Neue, kostenlose Ausstellung in Waiblingen: Stadtansichten im Wandel der Zeit

Verträumt und verlassen steht eine kleine Kapelle in einer urwüchsigen Landschaft. Obwohl das Drumherum leicht irritiert: Unverkennbar handelt es sich auf diesem Bild der neuen Ausstellung „Waiblingen – ein Bild von einer Stadt“ im Haus der Stadtgeschichte um das Nonnenkirchlein.

Auf einer halb verfallenen Mauer macht ein Mädchen Rast. Eine Frau in Tracht trägt auf dem Kopf einen Korb, vermutlich mit der Ernte vom Feld. Zerfallene Steine liegen verstreut auf dem felsigen Weg, und hinten im Dunst ragen Nikolauskirche und Hochwachtturm empor. „Die Stadt verbläut im Hintergrund“, formuliert Museumsleiterin Kristina Kraemer. „Verbläut“ – das heißt, die Fachwerkhäuser verlieren sich im Blau der Ferne. Das Ölgemälde eines Meisters namens Molsberg ahmt offensichtlich den Stil Caspar David Friedrichs nach. Und es erinnert an die deutschen Klassiker, die zwischen den Ruinen Roms vom Goldenen Zeitalter schwärmten.

Ruinen-Romantik und verklärtes Mittelalter

Verklärt wird im Waiblingen-Bild eine mittelalterliche Vergangenheit, die es so nie gegeben hat. Ein Fall später Ruinen-Romantik, denn das Werk entstand 1869, als mit der Remsbahn schon der unaufhaltsame Zug der Industrialisierung durchs Remstal schnaubte. Aber wohl gerade deshalb wurde hier – und in anderen Bildern der Ausstellung – die pittoreske Altstadt gefeiert, an der in Wahrheit kaum etwas Mittelalterliches ist, seit sie beim Stadtbrand 1634 in Schutt und Asche gelegt wurde.

Wie die Stadt wohl vorher ausgesehen hat? Das versuchten sich Künstler späterer Jahrhunderte im wahrsten Sinne des Wortes auszumalen. Die Türme stechen überall identitätsstiftend hervor, der Rest hat mitunter Potenzial, Ortskundige in heillose Verwirrung zu stürzen: Von welcher Anhöhe aus sollte dieses Motiv gemalt sein? Und von wo erscheint der Schurwald so nah? „Das ist ein Klassiker der Bildkonzeption“, erläutert die Historikerin, „Landschaft und Stadt wurden klar voneinander abgegrenzt.“ Was auch daher rührt, dass etwa Freie Reichsstädte, zu denen das württembergische Waiblingen freilich nicht gehörte, andere Rechtsräume waren.

An den Türmen ist Waiblingen immer erkennbar

Details wie die genaue Topografie jedenfalls wurden gern vernachlässigt, prägende Gebäude zu einprägsamen Silhouetten verdichtet. Das entspricht der Funktionsweise unseres Gehirns: Auf der geistigen Landkarte wird nicht jede Einzelheit exakt abgespeichert. Aber anhand typischer Merkmale bleibt Waiblingen über fünf Jahrhunderte immer identifizierbar, selbst wenn die Türme vertauscht sind. Ob der Beinsteiner Torturm, das absolute Lieblingsmotiv der Maler, drei, vier oder fünf Stockwerke hat, bleibt der künstlerischen Freiheit vorbehalten.

Andere Bilder zeigen das Leben in der Stadt. Da baden Waiblinger halbnackt in der Rems, Ochsenkarren fahren durch die Gassen, Kinder ziehen sich als Pferdegespann im Leiterwagen, am Ufer stehen die Arbeitsstätten der Gerber und im Fluss lagern die Holzstämme der Flößer. Rauchende Schornsteine symbolisieren Dynamik und Fortschrittsgeist, im Hintergrund rauscht die Dampfeisenbahn vorbei.

Die Altstadt steht im Mittelpunkt, auch als sich das Leben auf den neuen Prachtboulevard, die Bahnhofstraße, verlagert. Erst zerstört, dann idealisiert, wäre sie im Zeitalter der „Macher“ um 1970 fast inklusive Erleninsel planiert worden. Heute schwärmen unbedarfte Besucher wieder gerne vom „mittelalterlichen“ Fachwerk. Tatsächlich stammt es aus der Barockzeit.

Die Öffnungszeiten

„Waiblingen - ein Bild von einer Stadt“ ist bis 7. Januar 2024 im Foyer des Hauses der Stadtgeschichte zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr. Eintritt frei.