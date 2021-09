Noch liegt die Baugenehmigung für den Umbau der Villa Sixt in Waiblingen nicht vor. Auch ist noch keine Entscheidung gefallen, wer in der geplanten Weinstube bewirten darf. Und die neuen Wohnungen, die nebenan entstehen, können wohl auch erst später bezogen werden als ursprünglich geplant. Für alle, die aktuell eine Mietwohnung in Waiblingen suchen, gibt es jedoch eine gute Nachricht: 13 der insgesamt 16 neuen Wohnungen sind noch frei – und potenzielle Mieter können sich bei der Riker