Neuer Besucherrekord? Freibad Waiblingen will keinen Einlassstopp an Hitze-Tagen

Michael Kepler blickt auf das Schwimmbecken im Waiblinger Freibad. Der Badleiter hat an diesem Tag Aufsicht, gemeinsam mit einer Kollegin. Gegen Mittag, wenn sich das Freibad weiterhin füllt, stoßen noch zwei Rettungsschwimmer zu dem Team dazu. Je nach Wetterlage werde mehr oder weniger Personal eingesetzt, so der 33-jährige Badleiter. Für Samstag und Sonntag, wenn es laut Wetterbericht über 30 Grad geben soll, rechnet er mit einem neuen Besucherrekord in dieser Saison.

Badleiter Michael Kepler: "4000 Besucher wären schön"

„Vergangenen Sonntag hatten wir 2700 Besucher“, sagt der Badleiter. Bislang die höchste Besucherzahl in der Badesaison 2022. Diese Zahl könnte am Wochenende bei weitem übertroffen werden – „4000 Besucher wären schön“, sagt Michael Kepler. Natürlich über den Tag verteilt. Der 33-Jährige macht deutlich: Einen Besucherstopp wird es im Freibad in Waiblingen nicht geben. „Wir freuen uns über ein volles Freibad“, sagt er.

Am Wochenende seien insgesamt 14 Mitarbeiter im Freibad im Einsatz, inklusive Sicherheitsdienst. „Wenn wir am Becken aufpassen, sorgt der Sicherheitsdienst auf den Liegewiesen und in den Umkleiden für Ordnung“, sagt der Badleiter. Konflikte oder Streitereien kämen im Freibad aber selten vor, so Michael Kepler. Und falls mal die Schlange am Eingang zu lang werde, helfe die Security an der Kasse aus.

Bei hoher Auslastung könnte es im F3 in Fellbach zum Einlassstopp kommen

Das F3-Bad in Fellbach geht für dieses Wochenende ebenfalls von hohen Besucherzahlen aus. In einer Mitteilung warnt das F3 Besucher vor längeren Warteschlangen am Einlass. „Das F3 versichert, dass organisatorisch alles unternommen wird, um drohende Einlassstopps zu vermeiden“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt, der das Bad und die Betriebsgesellschaft gehören. „Es sei jedoch nicht auszuschließen, falls die Kapazitäten, insbesondere die des Freibades, ausgeschöpft sein sollten.“

Während sich die Freibäder für den Besucheransturm rüsten, versuchen manche Badegäste in Waiblingen, den Ansturm zu meiden. So auch Justyna Sochacka und Sohn Hubert aus Beinstein. „Wir kommen immer unter der Woche nach der Schule ins Freibad“, sagt die 48-Jährige, während sie ein großes Badetuch auf der Liegewiese ausbreitet. „Am Wochenende ist es zu voll.“ Im Durchschnitt besuchen sie zurzeit einmal in der Woche das Freibad, so Justyna Sochacka. „Wir gehen gerne zusammen schwimmen.“ Der Wegfall der Corona-Regeln und der entsprechenden Maßnahmen beunruhigen die Mutter nicht. „Wir sind geimpft.“

Freibad-Besucherin: „Für mich ist die Maske ein K.-o.-Kriterium“

Ein paar Meter weiter sitzt Marcia Melwitz auf ihrem Handtuch im Gras. Die 33-Jährige ist zum ersten Mal im Waiblinger Freibad. „Ich war auf dem Wochenmarkt und wollte danach noch eine Runde schwimmen“, sagt sie. Eigentlich sei sie nicht die typische Freibadgängerin und eher an Flüssen und Seen zu finden. Marcia Melwitz begrüßt es, dass mit dem Wegfall der Corona-Regeln auch wieder spontane Besuche im Freibad möglich sind. „Für mich ist die Maske ein K.-o.-Kriterium“, sagt sie. „Wenn man irgendwo Maske tragen muss, gehe ich da nicht hin.“ Im Freibad in Waiblingen wird aktuell noch die Einhaltung der „AHA-Regeln“ und das freiwillige Tragen der Maske in Innenräumen empfohlen.

Das Stimmungsbild zu diesem Thema sei unter den Gästen gemischt, sagt Badleiter Michael Kepler. Mit dem Wegfall der Zeitfenster und der Reservierungen „können die Leute wieder spontan kommen und gehen. Ich habe aber auch von dem ein oder anderen gehört, dass die Zeitfenster gut waren“. Für ein Freibad sei dies aber eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Soweit es möglich sei, „ist es uns lieber, jeden Tag ein volles Bad zu haben“, sagt Kepler. Das kommt auch bei den Badegästen an. Der Badleiter beobachtet: „Die Menschen sind froh, dass sie wieder rauskönnen.“

Die Massagehütte und ein Bücherregal

Nach zwei Pandemiejahren gibt es auch Neues im Waiblinger Freibad: Neben dem Kiosk und den neuen Pächtern wird am Wochenende auch die Massagehütte wieder in Betrieb genommen. „Dort können sich Badegäste massieren lassen“, sagt Kepler. Auch neu ist das offene Bücherregal im Freibad. Dort können Badegäste Bücher spenden, aber auch mitnehmen. „Das hat ein Gast in unserer Feedback-Box angeregt.“ Gemeinsam habe das Personal die Idee kurzfristig umgesetzt, mit Erfolg: „Es sind schon Bücher weg und neue dazugekommen“, sagt Michael Kepler.

Und auch sonst blickt der Badleiter positiv in den Sommer. „Wir sind personaltechnisch gut aufgestellt“, sagt er. Im Mai, zu Beginn der Saison, sei es schwieriger gewesen, aber im Juni sei eine zusätzliche Rettungsschwimmerin eingestellt worden.