Neuer Blitzer beim Tower in Fellbach – und was plant die Stadt Waiblingen?

Wer aus Richtung Waiblingen in die Nachbarstadt fährt, ist gut beraten, künftig noch besser auf die korrekte Geschwindigkeit zu achten. Denn: Fellbach hat seine ersten Blitzersäulen aufgebaut – eine davon an der Schorndorfer Straße, sozusagen am Fuß des Schwabenlandtowers. In Waiblingen sind bekanntlich mehrere Säulen längst in Betrieb, wobei als Kandidat für einen möglichen zusätzlichen Standort immer wieder die Bundesstraße B 29 auf Höhe des Höhenparkplatzes und Stauden Gropper im Gespräch war.

Die neuen Fellbacher Blitzersäulen gehen nach Angaben der Stadt Fellbach „im April“ in Betrieb. Die zweite Messsäule wurde an der Landesstraße L 1197 nahe der Abzweigung Freibergstraße aufgebaut. Beide Kontrollpunkte befinden sich bewusst in der Nähe von Ampeln. „Die beiden Messsäulen wurden in der Nähe von Lichtzeichenanlagen installiert, da es sehr hohe und ständige Geschwindigkeitsüberschreitungen insbesondere bei Grünphasen beziehungsweise bei Umschaltung auf Gelblicht gibt“, erläutert ein Rathaus-Sprecher.

Gefährliche Fahrstreifenwechsel

Gerade in der Schorndorfer Straße werde zudem bei hohen Geschwindigkeiten oftmals auch der Fahrstreifen gewechselt. Die Anlagen dienten also zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. In der Schorndorfer Straße gelten 50 Kilometer pro Stunde als Tempolimit, auf der L 1197 bei Oeffingen 60. In der Schorndorfer Straße sind theoretisch Messungen über insgesamt fünf Fahrspuren mit nur einer Säule in beiden Fahrtrichtungen möglich. Vor der Pandemie wurden dort knapp 40.000 Fahrzeuge gemessen, wobei 1444 davon die Höchstgeschwindigkeit überschritten. Die höchste festgestellte Geschwindigkeit lag bei 97 Stundenkilometern – wohlgemerkt innerorts.

Blitzersäulen am B-14-Teiler machten Furore

Die Stadt Fellbach investiert für die zwei stationären Blitzer und einen „semistationären“ Pkw-Anhänger mit Messtechnik rund 460.000 Euro. Ansonsten setzte die Stadt seit den 1990er Jahren ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät ein. Weitere stationäre Blitzer-Standorte gibt es in der Nachbarstadt nicht.

Das sieht in Waiblingen bekanntlich etwas anders aus, auch wenn die alten Starenkästen überwiegend nur noch als Attrappen zu Abschreckungszwecken dienen. Anfang 2012 nahm Waiblingen die Poliscan-Wachttürme am B-14-Teiler in Betrieb, die in den ersten Wochen ein regelrechtes Blitzlichtgewitter auslösten und sich schon bald amortisierten. Die Zahl der Verstöße indes ging im Lauf der Jahre wie gewünscht immer weiter zurück. Von damals an verzichtete Waiblingen auf Wartung und Neuanschaffung von Starenkästen und setzte auf die modernen Blitzersäulen – wie etwa auf der B 14 an der Korber Höhe.

Blitzer-Anhänger statt Säulen

Als künftiger Standort war der Höhenparkplatz anvisiert. Derzeit allerdings gibt es keine Planung für neue stationäre Anlagen, so Benjamin Schock, Fachbereichsleiter Bürgerdienste, auf Anfrage. Dies müsse nicht für alle Zeiten so bleiben, allerdings seien für die Neuinstallation erhebliche Haushaltsmittel vonnöten, wie er zu bedenken gibt. Tatsächlich befinde sich die Stadtverwaltung derzeit aber in der Anschaffung eines „Enforcement Trailers“, also eines halbmobilen Blitzeranhängers für 180.000 Euro. Er soll flexibel an unterschiedlichsten Standorten wie Schulen, Kitas, Altenheime und in Tempo-30-Zonen eingesetzt werden.