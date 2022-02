Bei der OB-Wahl am 6. Februar wurde Sebastian Wolf zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Waiblingen gewählt. Derzeit ist er Erster Bürgermeister der Stadt Ehingen (Donau). Nun teilt die Stadt Waiblingen mit, dass er sein Amt früher antreten kann als zunächst erwartet. Eigentlich war mit frühestens Mitte April oder Mai gerechnet worden. „Das Ziel war, in Ehingen einen guten Übergang zu gewährleisten und in die Vakanz in Waiblingen möglichst kurz zu halten“, sagt der angehende OB. Mit seinem