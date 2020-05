Es soll „kein Schloss für den Landrat“ werden, das hat Richard Sigel schon vor einem halben Jahr bei der Vorstellung des Siegerentwurfs für das neue Landratsamt am Alten Postplatz in Waiblingen versichert. Für den Neubau, in den vor allem das Sozialamt und das Jugendamt einziehen sollen, hat nun der Waiblinger Gemeinderat das Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht. Das Gebäude kommt ins Dreieck zwischen dem bestehenden Landratsamt, Polizeirevier und Jugendhaus Villa Roller an die Stelle