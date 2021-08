In Waiblingen gibt es seit kurzem einen weiteren Raum für standesamtliche Hochzeiten: Der 16. Trauort der Stadt befindet sich im „U 14“ (Im Unterdorf 14), einem städtischen Gebäude, in dem früher die Ortsbücherei Neustadt untergebracht war. Diese ist aber vergangenes Jahr in die Friedensschule gezogen.

Das Gebäude U 14 wurde mit finanzieller Unterstützung des Landes her- und dort ein Trauzimmer für bis zu 30 Personen eingerichtet - auch wenn die Teilnehmerzahl unter