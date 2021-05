Sobald die Corona-Regeln wieder Sport in der Halle zulassen, soll es in Waiblingen einen neuen Parcours für „Ninja-Klettern“ geben. Der VfL Waiblingen bereitet das Angebot für Kinder und Jugendliche in seiner Halle momentan vor. Wenn die Öffnungsstufe 2 erreicht ist - also nach Öffnungsschritt 1 und 14 weiteren aufeinanderfolgenden Tagen mit Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 -, wird auch der neue Ninja-Parcours startklar sein, sagt Simon Basmann vom VfL.

Erst wird in der Halle