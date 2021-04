Für Schulkinder von Klasse 1 bis 7 in Waiblingen wird von Montag, 12. April 2021, an eine Notbetreuung eingerichtet. Das teilt die Stadt mit. Stand jetzt werden ab dem 12. April Grundschüler und auch die 5. und 6. Klassen wegen der hohen Coronazahlen wieder in den Fernunterricht wechseln. Eine Notbetreuung für Kinder kann angeboten werden, wenn beide Elternteile oder berufstätige Alleinerziehende am Arbeitsplatz, sei es vor Ort oder im Homeoffice, unabkömmlich sind – und beide Eltern oder