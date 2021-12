In Stuttgarter Kitas gibt es sie schon lange, nun wird die Corona-Testpflicht auch in Waiblinger Kindergärten eingeführt: "Aufgrund des Infektionsgeschehens gilt ab dem 7. Dezember bis zunächst zum 31. Dezember 2021 in den städtischen Kindertageseinrichtungen eine dreimalige Testpflicht pro Woche für nichtimmunisierte Kinder ab drei Jahren", so die Stadtverwaltung am Montagnachmittag.

Bei immunisierten Kindern (geimpft oder genesen) ist der Einrichtung demnach ein entsprechender