„Jetzt erst recht“ hätte wohl das Motto von „Art verwandt“ sein können, des mittlerweile schon traditionellen, weihnachtlichen Waiblinger Künstlermarkts, der an diesem Wochenende in der Kurzen Straße seine Türen geöffnet hatte. Trotz erhöhter Coronawarnstufe, trotz der mittlerweile in Deutschland angekommenen Omikron-Variante des Sars-CoV-2-Virus ließen sich weder die Beschicker noch die Besucher von einem Besuch des Schlosskellers abhalten. Wer die Treppen zum Gewölbe hinabstieg, tauchte