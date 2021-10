Nachdem es am Mittwoch, 13. Oktober, zu einer längeren Störung im Netz der Telekom im Raum Waiblingen gekommen ist, haben am Sonntag (24. Oktober) erneut Nutzer in den sozialen Medien über Probleme und wiederholte Netzausfälle im Telekom-Netz in der Kernstadt und in Beinstein geklagt.

Seitens der Telekom gibt es noch keine Bestätigung. Die Anfrage unserer Redaktion läuft.