OB-Wahl in Waiblingen: Kandidat Sebastian Wolf zu Gast im ZVW-Wahlstudio

Sebastian Wolf ist der einzige Bewerber bei der Oberbürgermeisterwahl in Waiblingen am kommenden Sonntag (6. Februar). Um den Einzug ins Waiblinger Rathaus muss er daher nicht wirklich bangen. Doch was sind seine Ziele als Stadtoberhaupt? Am Mittwochabend, 2. Februar, ist der Kandidat zu Gast im ZVW-Wahlstudio. Der Livestream beginnt um 19.30 Uhr.

Weitere Informationen zur Veranstaltung

An der Gesprächsrunde nehmen zur Verstärkung als Bürger und „externe“ Fragesteller Sabine Zeiner, Mitbegründerin der Initiative „Waiblingen klimaneutral“ sowie Andreas Reichenauer, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats der Waiblinger Schulen, teil. Moderiert wird der Abend vom Leiter der Waiblinger Lokalredaktion, Andreas Kölbl.

Die gesamte Berichterstattung zur OB-Wahl in Waiblingen finden Sie unter www.zvw.de/waiblingen.