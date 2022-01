Es bleibt dabei: Sebastian Wolf ist der einzige Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters in Waiblingen.

Die Bewerbungsfrist ist am Montag (10. Januar) um 18 Uhr abgelaufen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich keine weitere Bewerbung eines möglichen Kandidaten oder einer Kandidatin im Briefkasten des Waiblinger Rathauses.

Der Gemeindewahlausschuss prüft in seiner Sitzung am Dienstag die Bewerbung und ihre formalen Voraussetzungen – in aller Regel reine Formsache. Damit wird aus