OB-Wahl Waiblingen: Livestream mit Sebastian Wolf am 2. Februar

Spannend wird die Wahl des Waiblinger Oberbürgermeisters am Sonntag, 6. Februar, eher nicht. Wer aber wissen möchte, wer denn dieser einzige Bewerber namens Sebastian Wolf ist und wofür er steht, kann sich am Mittwoch, 2. Februar, bei einem Podiumsgespräch der Waiblinger Kreiszeitung informieren, die wegen der Corona-Pandemie ohne Präsenzpublikum stattfindet. Dafür ist sie am Mittwoch von 19.30 Uhr an im Livestream unter www.zvw.de/waiblingenlive zu sehen.

Sebastian Wolf stellt sich den Fragen von Sabine Zeiner, Mitbegründerin der Initiative „Waiblingen klimaneutral“, von Andreas Reichenauer, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats der Waiblinger Schulen, sowie Andreas Kölbl, Leiter der Lokalredaktion Waiblingen – und nicht zuletzt den Fragen, die Leserinnen und Leser vorab eingereicht haben.