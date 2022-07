Oldtimerrallye und Sunset Lounge: Sechs Wochenend-Tipps in und um Waiblingen

Oldtimerrallye, Sunset Lounge und Sommerempfang: Am kommenden Wochenende ist in Waiblingen, Weinstadt und Kernen einiges geboten. Die Lokalredaktion Waiblingen hat sechs Veranstaltungstipps für Samstag und Sonntag gesammelt.

18. Remstal Klassik in Waiblingen

Am Sonntag, 24. Juli, findet die 18. Remstal-Klassik statt. Zur Oldtimerrallye seien bereits 105 Teilnehmerfahrzeuge angemeldet, davon zwei Vorkriegsfahrzeuge und zwei Motorräder, sagt Andreas Becker, erster Vorsitzender vom Motorsportclub Waiblingen (MSC), welche die Remstal-Klassik veranstaltet.

Den Startschuss für die Ausfahrt der Oldtimer wird Waiblingens Oberbürgermeister Sebastian Wolf geben: Um 9:31 Uhr soll der OB vor der Kunstschule Untere Remstal die Rallye eröffnen und das erste Fahrzeug auf die Strecke lassen. Danach starten die Fahrzeuge im Minutentakt, bis circa elf Uhr, auf die rund 120 Kilometerlange Strecke. Entlang der Strecke erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer „fünf Wertungsprüfungen und drei Durchfahrtskontrollen“, so Becker. Es sei geplant, dass die Fahrzeuge ab 14.30 Uhr wieder nach Waiblingen zurückkommen und auf dem Elsbeth-und Hermann-Zeller-Platz den Zuschauern präsentiert werden. „Die Siegerehrung findet um 18 Uhr statt“, sagt der erste Vorsitzende. Bewirtet wird mit Grillgut, Getränke sowie Kaffee und Kuchen.

Sommerkonzert auf Schwaneninsel

Am Samstag, 23. Juli, ist die Band „Sidi Wacho“ im Kulturhaus Schwanen zu Gast. Das Open-Air-Konzert ist Teil der diesjährigen „Kult!ufer-Reihe“. Die Künstler stammen aus Valparaiso, Lima und Paris und zeichnen sich durch eine Melange aus Cumbia, Hip-Hop und Balkan aus. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 20 Uhr.

Sommerserenaden vor Bürgerzentrum

Am Sonntag, 24. Juli, lädt die Stadt Waiblingen zu den Sommerserenaden vor dem Bürgerzentrum ein. Bei einem Open-Air-Konzert können Besucher dem Waiblinger Pianisten Alexander Sonderegger und der Mezzosopranistin Sara Setar lauschen.

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn des Konzertes um 20 Uhr. Für Besucher, die keinen festen Sitzplatz mehr ergattern konnten, gebe es die Möglichkeit, auf der Brühlwiese auf einer Picknickdecke dem Konzert zu folgen, so die Stadt Waiblingen. Sie weißt auch daraufhin, dass bei den „Picknickplätzen“ keine Decken verteilt werden. Besucher müssen also eigene Decken mitbringen.

Der Eintritt ist frei. Besucher müssen jedoch ein Ticket unter www.buergerzentrum-waiblingen.de oder in der Touristinformation Waiblingen (Scheuergasse 4) bestellen.

Sunset Lounge in Weinstadt

Auf der Aussichtsplattform Luitenbächer Höhe in Großheppach hat am Samstag, 23. Juli und Sonntag, 24. Juli, die Sunset Lounge geöffnet. Die Bewirtung übernimmt aktuell das Weingut Klopfer aus Großheppach. Am Samstag hat die Sunset Lounge von 17 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Schnaiter Backhausfest

Am Sonntag, 24. Juli, findet ab elf Uhr das 17. Schnaiter Backhausfest in der Beethovenstraße statt. Veranstaltet wird die Hocketse vom Musikverein Schnait. Unter dem Motto „Kommen und Genießen“ wird mit Weißwurstfrühstück, Salzkuchen direkt aus dem Backhaus, Leckeres vom Grill bewirtet, so der Verein. Dazu gebe es unter anderem Weizenbier vom Fass und Weine aus dem Remstal

Sommerempfang in Kernen

Die Gemeinde lädt am Sonntag, 24. Juli, zu einem Sommerempfang ins Bürgerhaus Kernen ein. Unter anderem verleiht die Bürgerstiftung Kernen ihre Ehrenamtspreise des Jahres 2022. Für die musikalische Umrahmung der Reden und Ehrungen sorgt der Musikverein Rommelshausen, so die Gemeinde. Anschließend gibt es einen Stehempfang. Aufgrund der begrenzten Platzzahl ist der Zutritt ins Bürgerhaus nur mit Eintrittskarte möglich, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei, Karten sind im Rathaus Rommelshausen sowie in der Verwaltungsstelle Stetten erhältlich.