Eine Woche lang arbeiten zwölf Stipendiaten mit Melanie Diener und Thomas Hampson, die erst kürzlich beim Kultursommer in Waiblingen aufgetreten sind, bei der zweiten internationalen Opernwerkstatt an ihrer Gesangsstimme. Am Samstag, 25. September, präsentieren die jungen Sänger zusammen mit ihren Dozenten von 20 Uhr an beim Abschlusskonzert gemeinsam mit den Stuttgarter Philharmonikern unter der Leitung von Chefdirigent Dan Ettinger ihre musikalischen Früchte im Waiblinger Bürgerzentrum dem