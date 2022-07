Orgelsommer 2022: Konzerte in der Michaelskirche in Waiblingen starten am 31.7.

Am Sonntag, 31. Juli 2022, beginnt der diesjährige Waiblinger Orgelsommer, der im Verlauf der Schulsommerferien sechs Orgelkonzerte anbietet, jeweils sonntags von 19 Uhr an in der evangelischen Michaelskirche in Waiblingen.

Kirchenmusikdirektor (KMD) Immanuel Rößler eröffnet am 31. Juli mit einem „Romantischen Abend“ : Auf dem Programm stehen Werke von César Franck (200. Geburtstag), Wagner (Lohengrin-Ouverture), Mendelssohn und Vierne. Im Anschluss bietet der „Freundeskreis für Kirchenmusik“ vor der Kirche Getränke an.

„Ganz viel Bach…" gibt es am zweiten Abend mit Kirchenmusikdirektor Gerhard Paulus (Winnenden) am 7. August. Er stellt große Werke Bachs Kompositionen von Schnizer und Rheinberger gegenüber.

„Bach und die Romantik": So überschreibt Kirchenmusikdirektor Klaus Rothaupt (Schwäbisch Hall) den dritten Abend am 14. August und spielt Werke von Bach, Franck, Mendelssohn, Saint-Saens und Dupré.

Am 21. August pausiert der Waiblinger Orgelsommer.

Die zweite Runde der Konzerte eröffnet am 28. August Kirchenmusikdirektor Tobias Horn (Besigheim) mit einem Abend „Orgel-Phantastisch" , bei dem er drei große Fantasien von Franck, Liszt (Ad nos ad salutarem undam) und Saint-Saens auf dem Programm hat.

„Barock bis Jazz – ein weiter Schritt?": Beim fünften Abend am 4. September spielt Mirjam Haag (Rommelshausen/ Groningen in den Niederlanden) Orgelwerke von Bach, Buxtehude und Franck, dazu eigene Improvisationen zu verschiedenen Themen.

Den Abschluss bildet das Konzert von „horn & pipe" am 11. September: Peter Dußling (Saxofon) und Stephan Lenz (Orgel) musizieren „Lieblingslieder", die schönsten Stücke ihrer mittlerweile 27-jährigen Zusammenarbeit als Duo.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um Spenden wird gebeten. Wer mit dem Bus kommt, sollte an der Bushaltestelle Stadtmitte aussteigen. Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage Postplatzforum.