Original schwäbisch-kölsch: Kiosk "Handel" eröffnet nahe der Post in Waiblingen

Als Jürgen Handel seiner Familie Mitte Oktober mitteilte, er habe einen Kiosk gekauft, war die Freude bei seiner Frau und den erwachsenen Kindern groß. Schon lange plante die Familie, die in Waiblingen wohnt, einen Schritt in Richtung Selbstständigkeit zu wagen – nun ist er getan. Seit Montag, 24. Oktober, steht ein Kreideschild vor der kleinen Holzbude in der Johannes-Auwärter-Straße: „Neueröffnung“.

Montags bis freitags von 7 bis 15 Uhr und samstags von 7 bis 13 Uhr bieten Jürgen (63) und Dagmar Handel (57) nun das klassische Kiosk-Sortiment an. Zeitungen, Süßwaren, Getränke, aber auch Corona-Tests und Masken können im Kiosk „Handel“ erworben werden.

Angebot soll erweitert werden

In Zukunft möchte das Ehepaar das Angebot jedoch ausweiten. „Wir haben schon lange Ideen, was wir mit einem Kiosk alles machen könnten“, erzählt Dagmar Handel. Ihr ganz persönliches Anliegen: den Kiosk für Schülerinnen und Schüler zugänglich machen. Gerne erinnert sich die gebürtige Kölnerin an ihre eigene Schulzeit zurück, als der Kiosk-Besuch an manchen Tagen zum Highlight auf dem Heimweg wurde. Nun möchte Dagmar Handel solche Momente auch Waiblinger Kindern ermöglichen: Für wenig Geld wird es künftig Lollis, Sammelkarten und andere Kleinigkeiten geben.

Zusammen will das Ehepaar Handel dem Kiosk wieder „Leben einhauchen“. Angefangen bei den Zeitschriften, die den neuen Inhabern zufolge über einen längeren Zeitraum gar nicht mehr verkauft worden waren. „Ein Kiosk braucht Zeitschriften“, finden beide – so steht es schließlich auch an der Vorderseite des Häuschens. Ihre Kinder Daniel (35), Jessica (33) und Patricia (23) unterstützten das Duo bei seinen Umsetzungsplänen. „Wir sind ein Familienbetrieb“, sagt Jürgen Handel schmunzelnd. Für den ältesten Sohn Daniel ist mit der Übernahme des Kiosks durch seine Eltern ein Kindheitstraum wahr geworden: „Wir haben oft genug darüber gesprochen, wie cool es wäre, wenn die Eltern einen Kiosk hätten.“

Kiosk läuft neben den Hauptberufen

Die Unterstützung ihrer Kinder ist für die Eheleute eine große Hilfe, denn Jürgen und Dagmar Handel sind neben der Arbeit im Kiosk noch in anderen Berufen tätig. Er ist gelernter Elektriker, mittlerweile aber unter der Woche als Lkw-Fahrer auf der Straße unterwegs. Sie arbeitet im Service einer Besenwirtschaft.

Die Gastronomie sei ihre zweite Leidenschaft, erzählt Dagmar Handel, die Fleisch-Fachverkäuferin gelernt hat. Die Überlegung, selbstständig zu werden, sei nicht immer von einem Kiosk abhängig gewesen. „Mein Wunsch war ein eigener Catering-Service.“

Zwar ist es der nicht geworden, doch die 57-Jährige hat einen anderen Weg gefunden, ihrem Hobby nachzugehen: Für Freunde und Verwandte plant sie intern hin und wieder Partys und Catering.

Das handwerkliche Geschick von Jürgen Handel und das Organisationstalent seiner Frau haben dem Duo zu einem gelungenen Start in den Alltag als Kiosk-Betreiber verholfen. „Ich erledige alle Behördengänge“, erzählt Dagmar Handel. Auch um die Anmeldung des Lotto-Glücksspiels kümmere sie sich, denn das kann derzeit noch nicht am Kiosk gespielt werden. Bis es so weit ist, werden der Inhaberin zufolge noch ein paar Wochen vergehen.

Indes kümmert sich ihr Mann um die Ausstattung im Innenraum: Für die kalte Jahreszeit installiert er eine ressourcenschonende Infrarotheizung, denn der bisher eingesetzte Heizstrahler benötige zu viel Strom.

So ergänzt sich das Ehepaar Handel und verwirklicht sich nach 32 Jahren Ehe den Traum der Selbstständigkeit. „Man sagt ja, Kölner und Schwaben passen nicht zusammen“, meint Dagmar Handel. „Aber bei uns ist es das Gegenteil.“ Den Kölnern sage man ein direktes Mundwerk nach, den Schwaben eher Wortkargheit, so die 57-Jährige. Das Geheimnis des Ehepaars Handel sei: „Wir lassen uns unsere Freiheiten.“

So ist der Kiosk in der Johannes-Auwärter-Straße nun ein kölsch-schwäbischer Familienbetrieb in einer Waiblinger Nachbarschaft. Einen besseren Standort könne es nicht geben, findet das Ehepaar, denn dort kenne und unterstütze sich jeder.