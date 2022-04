Ausgerechnet am Tag des Waiblinger Ostermarkts trat die neue, stark gelockerte Corona-Verordnung in Kraft. Die Maskenpflicht entfiel – nicht nur im Freien, sondern auch in Innenräumen. Das heißt, die Inhaber können ab sofort selbst entscheiden, ob sie per Hausrecht eine Maskenpflicht vorschreiben oder nicht. Und wenn nein, dann können die Kunden selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen wollen. Wie also verhielten sich Kunden und Geschäftsleute beim Waiblinger Ostermarkt?

Im Freien