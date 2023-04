Ostern 2023: Wann die Bäcker in Waiblingen öffnen - Osterlamm teurer als 2022

Die gestiegenen Kosten für Lebensmittel gehen auch am Ostergeschäft der Bäckereien in Waiblingen nicht spurlos vorüber. Am schlimmsten ist es für Bäcker Andreas Wolf bei den Haselnüssen und Mandeln. „Da gehen die Preise weiter nach oben.“ Auch eine Vertreterin für Schokolade sagte ihm jüngst, dass Schokolade ab April 2023 im Einkauf erneut teurer werde. Die Preise für die an Ostern beliebten Schokohasen aus eigener Herstellung musste der Inhaber der Bäckerei Wolf im Vergleich zu 2022 bereits um rund 15 Prozent erhöhen. „Das ist viel.“

In der Karwoche ist auch der Teig für Maultaschen beliebt

Andreas Wolf verkauft in seinem Geschäft in der Rötestraße 11 vor den Osterfeiertagen Osterlämmer sowie Hasen aus Mürbeteig, Hefeteig, Schokolade, Zucker und Rahm. Letztere seien zwar nicht mehr ganz so beliebt wie früher, aber der Waiblinger Bäcker stellt sie trotzdem her. „Es ist eine gewisse Tradition.“ In der Karwoche verkauft sich auch der Teig für Maultaschen gut, der laut Andreas Wolf jeden Tag frisch hergestellt wird. „Da haben wir schon einige Vorbestellungen.“ Es gab eine Zeit, da war die Nachfrage nach seiner Beobachtung stark zurückgegangen – „und dann ist es wieder mehr in Mode gekommen“.

Wie an Weihnachten gibt es an Ostern für die Bäckereien besonders viel zu tun

Am Gründonnerstag, 6. April, hat die Bäckerei Wolf ganz normal von 6.45 Uhr bis 13.30 Uhr sowie von 14.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, auch am Karsamstag, 8. April, bleibt es bei der üblichen Samstagsöffnungszeit von 6.45 Uhr bis 13 Uhr. Am Karfreitag (7. April), Ostersonntag (9. April) und Ostermontag (10. April) bleibt die Bäckerei Wolf geschlossen. Zu tun gibt es vor den Osterfeiertagen traditionell viel. „Ostern ist eine von unseren Hauptsaisons neben Weihnachten – da arbeitet man wochenlang drauf hin.“

Bäcker Andreas Wolf: „Wir haben das noch nie erlebt“

Andreas Wolf ist indes froh, dass die Kunden Verständnis für die Preiserhöhungen haben. „Da sind wir jeden Tag dankbar.“ Der Waiblinger Bäcker kann sich in seinem Berufsleben an keine Phase erinnern, in der es bei Lebensmitteln derartige Preissteigerungen gab wie seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Er merkt es vor allem bei jenen Produkten, die nach Deutschland importiert werden müssen. „Wir haben das noch nie erlebt.“

Kai Kauffmann, in sechster Generation Bäcker in Waiblingen, verkauft an Ostern neben Osterlämmern aus Biskuit-Teig auch Hasen aus Buttermürbeteig und Osterbrot. Letzteres besteht aus einem Hefezopfteig mit Butter, Eiern, Mandeln und Rumrosinen. Auch der Nudelteig aus Grieß, Eiern und Salz wird jetzt nachgefragt. Wie seine Waiblinger Bäckerkollegen musste auch Kai Kauffmann Preise anheben. Fürs Osterlamm, betont er, habe er die Preise aber nur minimal erhöht.

Kai Kauffmann hat am Gründonnerstag von 6 bis 18 Uhr sowie am Karsamstag von 6 bis 13.30 Uhr geöffnet, an den drei gesetzlichen Feiertagen ist die Bäckerei in der Langen Straße 27 in der Waiblinger Innenstadt geschlossen. Selbst wenn es keinen Ostersonntag geben würde: Kai Kauffmann macht sonntags generell nicht auf.

Bäckerei John aus Hohenacker verkauft Hasen aus Hefeteig für 20 Cent mehr als noch 2022

Bäcker Andreas John aus Hohenacker backt zwar keine Osterlämmer, allerdings bietet er immer selbst hergestellte Schokoladenhasen an. Diese macht er aus Schokoladenkuvertüre, die mindestens 31 Prozent Kakaobutter enthält – und damit einen etwa doppelt so hohen Anteil wie klassische Schokolade. Auch gibt es bei ihm Hasen aus Quarkteig, Mürbeteig und Hefeteig. Um Preiserhöhungen kam auch der Bäckerei-Inhaber aus Hohenacker nicht herum: Die Hasen aus Hefeteig etwa kosten jetzt 20 Cent mehr als 2022, das entspricht einer Preissteigerung von sieben, acht Prozent.

Andreas John spürt vor den Osterfeiertagen ebenfalls eine höhere Nachfrage. „Wir planen immer etwas mehr ein für die Backwaren.“ Am Gründonnerstag hat er von 6 bis 18 Uhr auf, am Karsamstag von 6 bis 12.30 Uhr – und zwar sowohl im Hauptgeschäft in der Karl-Ziegler-Straße 61 in Hohenacker als auch in der Filiale in der Schillerstraße 63 in Bittenfeld. Seine Mitarbeiter fangen jetzt vor den Feiertagen schon etwas früher an zu arbeiten, allerdings in gleicher Besetzung wie sonst auch unter der Woche. „Da müssen wir schon alle Vollgas geben“, sagt Andreas John.

Nur die Cafés der Bäckerei Schöllkopf sind am Ostersonntag und Ostermontag offen

Bäckermeister Hermann Schöllkopf rechnet ebenfalls wieder mit einer größeren Nachfrage – und zwar vor allem am Karsamstag. Das ist laut dem Geschäftsführer der Waiblinger Bäckerei Schöllkopf einer der stärksten Tage des Jahres. Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag haben die Filialen von Schöllkopf geschlossen. Eine Ausnahme gilt nur für die Cafés, von denen es fünf gibt: im Tegut Waiblingen (Fronackerstraße 7), in Winnenden (Marktstraße 75/1), Endersbach (Kalkofen 1), Schorndorf (Welzheimer Straße 32) und in Schmiden (Fellbacher Straße 18). Diese haben alle am Ostersonntag und Ostermontag geöffnet.

Zu kaufen gibt es bei Schöllkopf an Ostern neben Nudelteig für Maultaschen, Osterlämmern und Osterhasen aus Hefe- oder Mürbeteig auch sogenannte Osternester. Dabei handelt es sich um einen Hefekranz, in dem sich ein gefärbtes, gekochtes Ei befindet. Auch ein Makronen-Nest wird verkauft, in dessen Mitte sich ein Hase aus Marzipan befindet. „Früher hat man noch Zuckerhasen gehabt“, erinnert sich Hermann Schöllkopf. Die waren, wie der Name nahelegt, aus purem Zucker.

Osterlamm bei der Bäckerei Schöllkopf kostet 2023 nun 4,49 Euro statt wie im Vorjahr 3,95 Euro

Auch Schöllkopf hat die Preise erhöht. Das Osterlamm kostet jetzt 4,49 Euro, im Jahr 2022 waren es noch 3,95 Euro. Für den Osterhefekranz zahlen Kunden 2023 nun 4,95 Euro, im Vorjahr waren es noch 4,49 Euro. Für Hasen aus Mürbeteig verlangt der Familienbetrieb 2,15 Euro statt 1,95 Euro wie im Jahr 2022. Das begründet Hermann Schöllkopf nicht nur mit den höheren Preisen für Lebensmittel und Energie, sondern auch mit den Lohnkosten. Die Mitarbeiter würden jetzt mehr verdienen als 2022.

Die gestiegenen Lebensmittelkosten merkt der Waiblinger Bäckermeister derzeit besonders auch bei den Preisen für Eier. Das liegt aber nicht am Ukraine-Krieg. „Durch die Vogelgrippe gibt es weniger Eier.“