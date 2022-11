P&R-Parkhaus am Bahnhof Waiblingen: Warum nutzen es wenige und was kostet es?

Unmittelbar beim Bahnhof hat die Stadt Waiblingen für 7,5 Millionen Euro ein topmodernes Parkhaus gebaut, das kurz vor Weihnachten 2021 in Betrieb ging und das marode, oft überfüllte Parkhaus am Weidach ablöste. Wer nun dort parken möchte, hat wenig Mühe, einen Stellplatz zu finden, denn die Auslastung ist schwach. Ist das P+R-Parkhaus etwa überdimensioniert? Und wie sind eigentlich die Preise?

Das alte P+R-Deck war nicht nur baulich marode, sondern auch zu klein. 330 Plätze standen zur Verfügung, die werktags außerhalb der Ferienzeit mehr als ausgelastet waren. Tatsächlich stellten etliche Nutzer ihre Autos sogar außerhalb der markierten Stellplätze ab, so dass das Parkhaus häufig zu mehr als 100 Prozent belegt war. Folglich wurde das neue Parkhaus mit einer größeren Kapazität geplant – noch vor Beginn der Corona-Pandemie. Diese freilich brachte einen nie dagewesenen Trend zur Arbeit im Home-Office.

Das neue Weidach-Parkhaus hat 551 Plätze, also rund 220 mehr als der Vorgängerbau. Seit der Erhöhung hat sich die Auslastung langsam erhöht, von lediglich 931 Nutzern im Januar auf 1585 im März und 3635 im Juni und 2499 im September, in den teilweise die Sommerferien fielen. Selbst die Nutzungsspitze des Monats Juni bedeutet nur rund 121 Nutzer pro Tag. Schon der auf dem Hess-Areal eingerichtete Behelfsparkplatz blieb während der Bauphase weitgehend leer.

Corona-Delle in Parkhäusern

Ein gewisser Corona-Knick lässt sich in der Statistik der Parkierungsgesellschaft auch für die stark frequentierten Parkhäuser und Tiefgaragen der Innenstadt ablesen. In der Postplatz-Garage beispielsweise wurden 2019 noch 1156 Kurzparker pro Stellplatz registriert; 2020 waren es nur noch 872 und 2021 auch nur 885.

Insgesamt, sagt Thomas Schaal, Geschäftsführer der städtischen Parkierungsgesellschaft, sei die Auslastung des P+R-Parkhauses noch nicht mit 2019 vergleichbar, da die Pandemie insofern nachwirke, als weiter viele Leute im Home-Office arbeiten oder lieber mit dem eigenen Auto fahren statt den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Das lasse sich entsprechend an den Nutzerzahlen des ÖPNV ablesen, die ebenfalls noch nicht auf dem Niveau vor der Pandemie angekommen seien.

Doch die wachsende Auslastung des P+R-Parkhauses und die Zahl der Anfragen dafür ließen darauf schließen, dass sich die Auslastung im Lauf der Zeit weiter verbessere. „Auf lange Sicht, auch im Hinblick auf die Fertigstellung von Stuttgart 21, mit der dann auch weitere Fahrtmöglichkeiten von und nach Stuttgart angeboten werden sollen, wird die Bedeutung des Bahnhofs in Waiblingen und werden damit die Nutzerzahlen steigen“, zeigt sich Schal überzeugt.

Kosten und Kontrollen

Die Tageskarte für das P+R-Parkhaus am Weidach kostet aktuell zwei Euro. Die Monatskarte kommt auf 15 und die Halbjahreskarte auf 60 Euro. Ob die Nutzer wirklich Bahnfahrer sind oder nicht – Angabe ohne gewähr – wird faktisch (noch) nicht kontrolliert. Die Gesellschaft verwaltet insgesamt 2407 Stellplätze in fünf Parkhäusern und auf verschiedenen Freiflächen wie etwa dem Wasen. Gewinne macht sie nicht. Im Gegenteil, die Parkraumbewirtschaftung ist ein Verlustgeschäft. Pro Stellplatz schlägt jährlich ein Minus von 344 Euro zu Buche.

"Radhaus" funktioniert besser

Die Parkierungsgesellschaft ist es auch, die das „Radhaus“ alias Biketower am Bahnhof betreibt. Nach technischen Schwierigkeiten scheint dieser nunmehr besser zu funktionieren, was sich auch auf die Nutzerzahlen auswirkt. Anfang 2022 gab es noch Probleme mit der Steuerung der einzelnen Paletten, die teilweise nicht in die korrekte Ausgangsposition zurückfahren konnten.

Durch manuelle Ansteuerung konnte dies aber korrigiert werden. Eine vom Hersteller beauftragte Wartungsfirma hat das Problem mittlerweile behoben. Seitdem seien keine nennenswerten Störungen mehr aufgetreten, berichtet Thomas Schaal. Allenfalls kleinere Störungen, ausgelöst durch Fehler in der Bedienung, die aber durch das Personal rasch behoben werden können. 84 Mieter des Radhauses sind registriert.

Nur wenige Ausleihen beim Regio-Rad

Sorge bereitet das Regio-Rad-System. Seit dem Start in Waiblingen im März 2019 waren bis Ende 2019 262 Ausleihvorgänge registriert, im Jahr 2020 waren es 343 Ausleihen. Im Jahr 2021 kamen neben der Station am Bahnhof weitere Stationen am Alten Postplatz, an der Heerstraße und auf der Korber Höhe dazu. Die Ausleihvorgänge stiegen auf 448 – aufs volle Jahr.

Teilweise haben die Probleme laut Beobachtung der Parkierungsgesellschaft mit Vandalismus zu tun, der zusammen mit der Lieferproblematik dazu führt, dass insbesondere zu wenig Ladekabel im Umlauf seien, um zuverlässig alle kaputten Seile auszutauschen. Wegen Personalproblemen bei DB-Connect komme es auch dazu, dass an den Stationen zu wenig Räder stehen, die dann also auch nicht ausgeliehen werden können.

Dies gelte nicht nur für Waiblingen, sondern für den gesamten Einzugsbereich des Verleihsystems. „Dass dies für die örtlichen Betreiber unbefriedigend ist, wurde der Bahn mehrfach kommuniziert“, sagt Schaal, „und es wird dort auch versucht, die Situation zu verbessern“. Waiblingen zahlt an die DB-Connect jährlich 27 000 Euro. Wegen der unbefriedigenden Situation wird für 2022 wohl ein Nachlass gewährt.

Eher zurückhaltend verhalten sich die Waiblinger, was die Leihe des städtischen Lastenrads an der Marktgarage anbelangt. Im Jahr wurden 96 Ausleihen gezählt, in diesem Jahr waren es bis zum August 50. Die Gebühren liegen bei einem Euro pro Stunde und zehn Euro pro Tag.