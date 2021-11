Ausgerechnet in der für Buchhändler so wichtigen Vorweihnachtszeit befürchtet die Branche Lieferengpässe, die auf einen Papiermangel zurückzuführen sind. „Das hat es so noch nie gegeben“, sagt Markus Schneider. Er ist Inhaber der Buchhandlungen Taube in Waiblingen und Marbach und verfügt über 25 Jahre an Berufserfahrung. Von einem Verlagsvertreter hat der Buchhändler nach eigenen Angaben den Tipp bekommen: „Bevorratet euch gut!“ Doch was steckt hinter den Befürchtungen, dass Bücher zu