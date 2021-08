Die Sportwoche des VfL bietet jedes Jahr ein vielfältiges Programm für Kinder zwischen sieben und 15 Jahren in den Sommerferien an. Die Betreuung findet von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr statt. In den Pfingstferien durfte der Verein seine „Spowo“ wegen der damaligen Corona-Regeln nur für kleine Gruppen à fünf Kinder organisieren. In den jetzigen Sommerferien sind wieder mehr Teilnehmer erlaubt: „Jetzt haben wir insgesamt 100 Kinder am Tag“, sagt Marc Brommer, Leiter der