Park-Chaos am Alten Postplatz: Tiefgaragen in Waiblingen sind voll

Autos hupen, es staut sich auf der Straße und zwischendrin noch Fußgänger: Bei so manchen Parkplatzsuchenden in Waiblingen liegen die Nerven blank. Seitdem die Landratsamt-Tiefgarage wegen Bauarbeiten weggefallen ist, sind die Parkplätze in der Postplatzgarage heiß begehrt. Das bestätigt auch Thomas Schaal, Geschäftsführer der Parkierungsgesellschaft in Waiblingen. „In der Zeit zwischen zehn und zwölf Uhr ist die Garage tatsächlich voll“, sagt er.

Das erkennen Autofahrer an der Ampel, die im Einfahrtsbereich steht. Um die Mittagszeit ist dort ein rot leuchtendes „Besetzt“ zu sehen. Und nicht nur dort: Auch in der Marktgarage sind Parkplätze rar, von den wenigen Stellplätzen am Straßenrand in der Bahnhofsstraße und in den umliegenden Straßen mal abgesehen. „Die Situation am Alten Postplatz ist aufgrund der Großbaustelle insgesamt schwierig und die Geduld der Autofahrer daher strapaziert“, sagt Thomas Schaal. Zu Stoßzeiten seien die anderen innerstädtischen Tiefgaragen ebenfalls so ausgelastet, dass es zu Wartezeiten komme.

Der Neubau der Tiefgarage sieht auch Besucherparkplätze vor

Erschwerend kommt nun hinzu, dass nun die Parkplätze der Landratsamt-Tiefgarage am Alten Postplatz fehlen. Nach der Sanierung des Landratsamtbaus soll aber wieder die Möglichkeit bestehen, dort parken zu können.

„In Summe sind 215 Parkplätze vorgesehen“, sagt Martina Keck, Pressesprecherin des Landratsamts Rems-Murr-Kreis. Zuvor waren es rund 250 Plätze auf drei Geschossen. Die neue Tiefgarage solle dann „gleichmäßig“ in Besucherparkplätze, Parkflächen für Mitarbeiter und Dienstfahrzeuge aufgeteilt werden. „Somit wird die Postplatzgarage mit Inbetriebnahme der sanierten Tiefgarage wieder entlastet“, sagt Martina Keck.

Der Bauplan sieht vor, dass der Landratsamt-Anbau Mitte 2024 fertiggestellt wird. Im Januar haben die Rohbauarbeiten für die drei Ebenen der Tiefgarage sowie die Produktion der fünf darüberliegenden Ebenen begonnen. Im Zuge der Mobilitätswende will der Landkreis ein Zeichen setzen. So sind unter anderem 160 Fahrradstellplätze in einer neuen Fahrradgarage geschaffen worden. Das Landratsamt nehme auch wahr, dass es zu Wartezeiten bei der Parkplatzsuche komme. Es komme auch vor, „dass Besucher in der Feuergasse oder auf dem Behindertenparkplatz parken“, sagt Martina Keck. Dazu stehe das Landratsamt in Austausch mit der Stadt Waiblingen, um die Situation dort zu entspannen.

Zahl der Park-Kunden nähert sich dem Vor-Corona-Niveau

Zusätzlich zum Parkplatz-Mangel sind die Tiefgaragen an den Markttagen besonders frequentiert. Das sei immer mittwochs und samstags von zehn bis 13 Uhr der Fall, so der Geschäftsführer der Parkierungsgesellschaft. Abseits der Stoßzeiten um den Mittag herum könne aber durchaus ein Parkplatz gefunden werden. „Insofern ist das ‘Chaos’ zeitlich begrenzt“, sagt Thomas Schaal. Und: Durch die kurze Parkdauer der Kunden gebe es häufig einen Wechsel, so dass die Wartezeiten nicht allzu lange seien. Zum Vergleich: Vor der Corona-Pandemie, also im Jahr 2019, wurden insgesamt 364.000 Kurzparker in der Postplatzgarage gezählt. „Das bedeutet durchschnittlich rund 1000 Einfahrten täglich“, sagt Thomas Schaal. Aus dem Jahr 2022 liegen der Parkierungsgesellschaft ähnliche Zahlen vor. Vergangenes Jahr waren es insgesamt 333.000 Kurzparker, also 926 Einfahrten täglich. „Seit März 2022 haben sich die Zahlen wieder dem Vor-Corona-Niveau angenähert“, sagt er.

Während der Pandemie waren aufgrund von Lockdowns und Corona-Regeln weniger Menschen unterwegs. Und auch 2019 sei ein „besonderes“ Jahr gewesen. Wegen der Remstal-Gartenschau wird 2019 als ein Rekordjahr eingestuft, so Thomas Schaal.

Wo finden Autofahrer sonst noch Parkplätze?

Für Autofahrerinnen und Autofahrer hat Thomas Schaal noch einen Tipp: Wer zu Stoßzeiten keinen Parkplatz findet, kann in die Volksbankgarage in der Fronackerstraße ausweichen. „Seit 2022 gelten dort die gleichen Tarife wie in den anderen städtischen Garagen.“ Weitere Parkplätze gebe es beispielsweise in der Garage am Bürgerzentrum.

Auf der Website der städtischen Parkierungsgesellschaft kann eingesehen werden, wo genau gerade in Waiblingen wie viele Parkplätze frei sind. Doch wie aktuell sind die Zahlen im Internet? Die Zahlen „werden mehrmals pro Stunde aktualisiert“, erklärt Thomas Schaal.

Die Anzeigen des Parkleitsystems auf der Straße hingegen zeigen die freien Parkplätze in Echtzeit an.