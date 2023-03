Parken wird in Waiblingen teilweise teurer - die Details

Wer sein Auto in Waiblingen länger als eine halbe beziehungsweise eine Stunde in einem Parkhaus oder auf einem städtischen Parkplatz abstellt, muss ab 1. April eventuell etwas mehr bezahlen. Die Stadt spricht von einer „moderaten“ Anpassung der Kurzparkgebühren, die seit Anfang 2010 – also mehr als zwölf Jahre lang – nicht verändert worden seien. Vor allem während der Öffnungszeiten des Einzelhandels solle sich nichts ändern. Im Netz gibt es trotzdem Kritik, aber auch den Hinweis: Anderswo kostet das Parken teils deutlich mehr.

„Moderat angepasst“

„Der Aufsichtsrat der städtischen Parkierungsgesellschaft Waiblingen hat die Kurzparkgebühren für die städtischen bzw. von der Stadt bewirtschafteten Parkhäuser und Parkplätze, die seit dem 01.01.2010 unverändert gelten, moderat angepasst“, so die Verwaltung.

„Zielsetzung war es, möglichst geringe Eingriffe in die Tarifstruktur vorzunehmen und trotzdem den vielfältigen Kostensteigerungen in den vergangenen 13 Jahren Rechnung zu tragen. Insbesondere die Parkkosten während der Geschäftszeiten des Einzelhandels bleiben weitgehend unverändert. So wurde Wert daraufgelegt, die attraktiven gebührenfreien Zeiten beim Kurzparken beizubehalten. Auch am Grundtarif fürs Kurzparken von 1 Euro wird sich nichts ändern.“

Gewisser Zeitraum bleibt kostenlos

Für das Kurzparken gilt ab 1. April – und nun auch an Sonn- und Feiertagen: Am Bürgerzentrum, Galerie, Schwanen, Widmayer, Stauferpark und Hallenbad bleibt die erste angefangene Stunde kostenlos. Jede weitere Stunde kostet dann einen Euro. Tageshöchstsatz zehn Euro. Bislang konnte man hier für je zwei Stunden für einen Euro parken, der Tagessatz lag bei fünf Euro.

Bei den Parkhäusern Marktgarage, Postplatzgarage, Querspange und Volksbank ist wie bisher die erste halbe Stunde kostenlos. Jede weitere Stunde kostet einen Euro (nun auch an Sonn- und Feiertagen).

Änderungen gibt es zudem beim Nachttarif ab 19 Uhr: Dieser kostet künftig überall nach der gebührenfreien ersten halben bzw. ganzen Stunde (je nach Standort) für die nächste angefangene Stunde einen Euro, danach pauschal zwei Euro bis zum nächsten Morgen um 9 Uhr. Bislang gab es nur einen Pauschalpreis von einem Euro. Eine ganze Nacht lang zu parken kostete bislang also einen Euro, künftig sind es drei Euro.

Im sogenannten sozialen Medium Facebook gibt es deftige Kritik. Die neuen Gebühren schadeten dem Einzelhandel, finden manche. Andere Nutzer relativieren: In anderen Städten sei das Parken deutlich teurer.