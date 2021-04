Die Bauarbeiten für das neue Park-and-Ride-Parkhaus (P+R) am Bahnhof in Waiblingen liegen im Zeitplan. Das teilt die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Nachdem die Arbeiten im November 2020 begonnen haben, sollen sie Stand jetzt Ende November 2021 abgeschlossen sein. Dann hat Waiblingen im Inneren Weidach am Standort des früheren Parkhauses, das mit seinen nur rund 330 Stellplätzen ständig zugeparkt war, ein deutlich größeres Parkhaus mit 551 Stellplätzen.

Die Abbrucharbeiten