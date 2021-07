Mit dem Fahrrad oder E-Bike zum Wochenmarkt oder zum Einkaufen in die Läden der Innenstadt: Radler finden in Zukunft mehr Abstellplätze im Zentrum von Waiblingen. Zumindest an einer Stelle werden jetzt zugunsten der Fahrräder Parkplätze für Autos aufgegeben: in der Fußgängerzone beim ehemaligen „Altstadtstüble“ in der Kurzen Straße, in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes.

Ohnehin verursachten dort parkende Autos oder Transporter, je nach Fahrzeuglänge, immer wieder Probleme und