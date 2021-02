Die Lage in Bezug auf das Coronavirus im Departement Mayenne, in welchem auch die gleichnamige Partnerstadt von Waiblingen liegt, bleibt ernst. Wie die französische Tageszeitung Ouest-France am Samstag (06. Februar) schreibt, ist eine weitere Person gestorben. Die Inzidenzrate lag dort bei 157 Fällen pro 100 000 Einwohner. Allerdings ist auch hier die Anzahl der registrierten Erkrankten rückläufig: Am Dienstag (02. Februar) lag die Inzidenzrate noch bei 173,9 Fällen. Vergangenen Freitag