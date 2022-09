Passanten-Befragung in Waiblingen: Welche Schulnote bekommt die Innenstadt?

In der Waiblinger Innenstadt sind vom heutigen Donnerstag (22.9.) an Interviewer unterwegs, die Passanten nach ihrer Einschätzung zum Einkaufsstandort fragen. Waiblingen beteiligt sich an der Untersuchung „Vitale Innenstädte 2022“ des Instituts für Handelsforschung (IFH) Köln. Bei der letzten Befragungsrunde im Jahr 2020 wurden bundesweit 60.000 Interviews in 107 Städten durchgeführt. Dies ist laut IFH die größte Passantenbefragung im deutschsprachigen Raum.

Ziel: Mehr Kunden in die Innenstädte

Neben einer Einschätzung zu lokalen Gegebenheiten und dem individuellen Besuchsverhalten können die Passantinnen und Passanten Schulnoten für die Innenstadt vergeben. Die Kernfrage lautet: Wie attraktiv sind Innenstädte als Handelsstandorte in den Augen ihrer Besucherinnen und Besucher? Ziel ist es, Ansatzpunkte zur Steigerung der Besuchsfrequenz und zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität liegen.

Mehrere Interview-Termine

Alle Interviews werden bundesweit an denselben Terminen im September und Oktober durchgeführt. In der Folge sind Vergleiche innerhalb von Ortsgrößenklassen und Benchmarking in ganz Deutschland möglich. An folgenden Terminen werden an verschiedenen Standorten in der Waiblinger Innenstadt Interviews durchgeführt: 22.9., 24.9, 29.9, 1.10., 6.10. und 8.10. 2022.