Persische Kultur: Das gibt's im neuen Geschäft "Terme Haus" in Waiblingen

Neues in der Altstadt in Waiblingen: Wo früher der Dessous-Laden „Solo per me“ Unterwäsche anbot, sind nun Teppiche, orientalische Dekoartikel und persische Lebensmittel erhältlich. Das „Terme Haus“ in der Langen Straße 10 hat im Herbst eröffnet. „Ich bin sehr zufrieden mit meinem Laden“, sagt Inhaberin Mansoureh Moalemi.

„Ich wollte ein Stück Iran nach Deutschland bringen“, erzählt die 45-Jährige. Die gebürtige Iranerin wuchs in Teheran auf. 1996 kam sie ins Schwabenland. Ein eigenes Geschäft sei schon seit einigen Jahren ihr Traum gewesen. Sie wohnt gemeinsam mit ihrem Mann Ali Taheri und drei Kindern in Waiblingen – daher bot sich der leerstehende Laden in der Langen Straße an. Sie habe das persische Geschäft mit „viel Liebe“ eingerichtet, das Interesse der Passanten sei da. Mansoureh Moalemi erzählt, dass die Kunden sich über „den farbenfrohen Laden“ freuen. Sie selbst sei „eigentlich immer“ vor Ort – nur eine Mitarbeiterin unterstützt die Chefin.

„Wir haben viel Verschiedenes“, sagt Moalemi über ihre Produktauswahl, die sie auf der Fläche von 70 Quadratmetern anbietet. Im Eingangsbereich empfangen orientalische Dekorationsartikel: von Öllampen über Teppiche bis zum Keramikgeschirr.

Über zwei Treppenstufen erreichen Kunden den Bereich mit den Lebensmitteln. In erster Linie sind persische Gewürze, Öle und Getränke zu finden, aber auch tiefgekühlte Spezialitäten. Besonders wichtig ist Mansoureh Moalemi dabei: Es komme aus ihrer Heimat und der Großteil sei in Handfertigung entstanden. Den Laden habe sie eröffnet, um die persische Kultur zu würdigen und das Angebot orientalischer Ware in Waiblingen zu erweitern.

„Persische Abende“ könnten folgen

Wenn das „Terme Haus“ sich stabil entwickelt, möchte Mansoureh Moalemi gerne „persische Abende“ anbieten. Darunter stellt sie sich verschiedene Workshops vor, wie Kochabende und weitere handwerkliche Angebote. „Ich möchte einfach etwas gemeinsam mit den Menschen machen.“

Bevor Mansoureh Moalemi ihr eigenes Geschäft in Waiblingen eröffnete, führte sie gemeinsam mit ihrem Mann Ali Taheri seit 1998 die Pizzalieferkette TGF. Sie haben Standorte in Stuttgart, Reutlingen, Tübingen, Karlsruhe und Konstanz.

Der 54-Jährige war laut seiner Ehefrau zuvor in Iran politisch aktiv gewesen, habe aufgrund der politischen Lage fliehen müssen. Ein paar Jahre nach seiner Ankunft in Konstanz zog Mansoureh Moalemi 1996 zu ihrem Mann an den Bodensee. „Ich musste mir alles selbst beibringen“, sagt sie. Sie habe keinen Sprachkurs erhalten und ihr iranisches Abitur sei in Deutschland nicht anerkannt worden. Sie wollte an einer Abendschule ihr Abitur machen, allerdings wurde sie vor den Abschlussprüfungen schwanger und konnte die Schulausbildung nicht zu Ende bringen.

Mittlerweile sind die drei Kinder, eine Tochter und zwei Söhne, schon 22, 20 und 14 Jahre alt. Mansoureh Moalemi sei eine kulturreiche Erziehung sehr wichtig: „Ich lege viel Wert auf die persische Kultur und habe auch unsere Kinder so erzogen.“

Mansoureh Moalemi war seit vielen Jahren nicht im Iran, doch ihr Herz hängt noch am Land

Wenn die Inhaberin nicht gerade für den Lieferservice oder ihr eigenes Geschäft tätig ist, tanzt sie gerne. Gemeinsam mit ihrer Tochter unternimmt sie sogenannte Tanzreisen. Mansoureh Moalemi erzählt, dass sie und ihre Tochter schon in der Türkei und in Marokko waren, um dort mit der Tanzgruppe die Kultur kennenzulernen. Das orientalische Tanzen mache ihr viel Spaß und es sei umso schöner, da sie es mit ihrer Tochter teilen könne.

Ihr nächstes Ziel sei ein Urlaub in ihrer Heimat Iran. Sie wolle gerne ihre Familie besuchen und die Kultur im Ganzen erleben. Allerdings sei das aktuell nicht möglich, wegen der politischen Lage. Sie sei seit ihrer Auswanderung nach Deutschland nicht mehr dort gewesen. Darum sei ihr Geschäft „ein Stück Heimat“ für sie. „In Deutschland ist es wirklich schön – man hat Freiheiten –, aber mein Herz schlägt für den Iran.“