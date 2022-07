Personal-Not in Kitas in Waiblingen: Wo sich die Lage entspannt - und wo nicht

Die Stadt Waiblingen kämpft seit Monaten schon mit Personalengpässen bei ihren Kitas. Dies hat für viele Eltern zu starken Einschränkungen bei den Betreuungszeiten geführt – doch in einigen Kitas soll sich die Lage bald entspannen. Das verkündete Erika Schwiertz, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Erziehung, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Verwaltung (BSV). In immerhin sechs städtischen Kitas können die Kürzungen bei den Betreuungszeiten vom 1. September 2022 an vollständig zurückgenommen werden.

Sechs städtische Kitas in Waiblingen aktuell ohne gekürzte Zeiten

Damit würde dann die Zahl der städtischen Kitas, die ihre vollen Öffnungszeiten anbieten, von derzeit sechs auf zwölf steigen. Ohne Kürzungen kommen bislang nur die Kita Obsthalde (Beinstein), die Kita Berg-Bürg, die Kita „An der Schillerschule“ (beide in Bittenfeld), die Kita Bangertstraße, die Kita Ringstraße (beide in Neustadt) und die Kita Kirchäcker (Hohenacker) aus. Auch die Waldgruppe der Kita „Beim Burgmäuerle“ in Hegnach ist wie gewohnt geöffnet.

Nun kommen zum 1. September 2022 sechs weitere Kitas dazu: die Kita Salierstraße, die Kita „Auf der Linde“, das Kinderhaus „Im Sämann“, die Kita „Beim Salier-Schulzentrum“, die Kita „Beim Wasserturm“ und die Kita „An der Friedensschule“ in Neustadt. Im Kinderhaus Mitte kann die Betreuungszeit laut Erika Schwiertz vom 1. September an immerhin ausgedehnt werden: von 6.30 Uhr bis 17 Uhr. „Eine Abendbetreuung bis 21 Uhr kann jedoch noch nicht wieder angeboten werden“, teilt die Fachbereichsleiterin mit.

Die Lage in den Kitas Taubenstraße und Mühlweingärten bleibt angespannt

Für die Kitas Taubenstraße in Neustadt und Mühlweingärten in Bittenfeld konnten bislang keine weiteren entlastenden Lösungen gefunden werden. In der Kita Mühlweingärten kann nach Auskunft von Erika Schwiertz im September eine Stelle besetzt werden, zwei weitere Stellen sind noch offen. „Die Betreuungszeiten können von September an im Kleinkindbereich zumindest an zwei Tagen wieder auf 17 Uhr erweitert werden.“ Der Elementarbereich ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, freitags bis 15 Uhr. Der Kleinkindbereich ist montags und dienstags von 7 Uhr bis 17 Uhr geöffnet und mittwochs bis freitags bis 15 Uhr.

Weiter angespannt bleibt für die Eltern auch die Lage in der Kita Taubenstraße in Neustadt. Im Mai wandte sich eine Mutter an unsere Redaktion und berichtete, dass in der Kita die Betreuungszeiten nach damaligem Stand bis voraussichtlich Ende Juli stark eingeschränkt werden. Die Stadt begründete dies seinerzeit mit krankheitsbedingten Ausfällen, stadtinternen Wechseln, Kündigungen und einer Schwangerschaft. Nun konnte für die Kita Taubenstraße bereits wieder Personal gewonnen werden – allerdings müssten für die komplette Rücknahme der Betreuungszeiten-Kürzung weitere Fachkraftstellen besetzt werden. Die bisher geltende Kürzung der Betreuungszeiten in der Kita Taubenstraße wird nun laut der Stadt auch über den 1. September hinaus notwendig bleiben.

Kita „Im Burgmäuerle“ in Hegnach: Situation bessert sich

Für die Eltern an der Kita „Im Burgmäuerle“ bessert sich langsam die Lage. Es konnte weiteres Personal gewonnen werden, die Betreuungszeit kann von 7 Uhr bis 16 Uhr erweitert werden. Das ist allerdings immer noch eine Stunde weniger als im Normalbetrieb. Im Dezember 2021 wurde bekannt, dass neun pädagogische Mitarbeiter inklusive Leitung und Stellvertretung die Kita „Im Burgmäuerle“ verlassen. Die Stadt konnte dann zwar recht schnell eine neue Leitung finden, auch fing die neue stellvertretende Leitung immerhin am 1. März an – doch die Besetzung der weiteren Stellen ging nur schleppend voran. Die Stadt bemühte sich und startete im Mai auch eine neue Werbekampagne, die gezielt mit Plakaten und Brückenbannern Fachkräfte für die Kitas ansprach.

Anstieg der Corona-Fälle in den Kitas in Waiblingen

Auch die Entwicklung der Pandemie macht die Lage nicht leichter. „Seit Ende Juni wird in den Einrichtungen ein Anstieg der Corona-Fälle festgestellt“, berichtet Erika Schwiertz. Zum 1. September sind, Stand Mitte Juli, 15 Fachkraftstellen bei den Kitas unbesetzt. Die Stellen zum Betrieb der zusätzlichen Gruppen in der Kita „An der Friedensschule“ sind hier schon einberechnet. Dort sollte eigentlich der Mehrzweckraum als Gruppenraum benutzt werden, doch dieser kann nun aufgrund des Personalmangels nicht in Betrieb genommen werden.