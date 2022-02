Die Personalnot in der städtischen Kita „Im Burgmäuerle“ in Hegnach hält an – auch wenn mittlerweile eine neue Leitung und eine neue Stellvertretung gefunden wurden. Für die meisten Angestellten, die zum 31. Dezember respektive zum 31. März kündigten, hat die Stadt Waiblingen noch keinen Ersatz gefunden.

Darum gelten weiter die verkürzten Öffnungszeiten, wie Elternbeirätin Olga Aleyt berichtet: Die Kita ist seit Wochen von Montag bis Donnerstag lediglich bis 16 Uhr statt bis 17 Uhr