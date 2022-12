Pfarrerin Antje Fetzer: Weihnachten erinnert an Krieg und soziale Ungleichheit

Neulich haben wir uns noch auf dem Weihnachtsmarkt zum Glühwein getroffen: Weihnachten, das Stadtfest. An Heiligabend versammeln wir uns in wohliger Wärme am Christbaum und überhäufen uns mit Spielsachen, Schmuck, teuren Klamotten: Weihnachten, Fest der Geschenke. Am ersten Feiertag dann der kulinarische Höhepunkt mit Gänsebraten an voll besetzter Tafel: Weihnachten, Fest der Familie. Doch unerbittlich bricht die Wirklichkeit ein in unseren Weihnachtstraum: Energiekrise, Klimawandel, Hass in den sozialen Netzwerken, Krieg. Was ist nur aus Weihnachten geworden?

Mit ihren Konfirmanden hat Dr. Antje Fetzer-Kapolnek neulich ein Lied namens „Sternkind“ gelernt, das davon handelt, mit wem sich Jesus solidarisiert. In der zweiten Zeile heißt es „Slumkind, Hasskind, jeder jagt es weg“. Darin deutet sich an: „Weihnachten ist eigentlich gar nicht so romantisch, wie wir uns angewöhnt haben, es zu feiern“, sagt die Pfarrerin von der evangelischen Michaelskirche in Waiblingen, „es ist voll mit knallharten Realitäten.“ Das Besondere aber sei, wie Gottes Liebe Armut und Verzweiflung in ein hoffnungsvolles Licht stellt. Mögen wir heute Heuhotels als kuschelig empfinden – damals war es eine erbärmliche Notlösung. Statt bei der Volkszählung die Angaben digital zu machen, mussten die Leute durchs ganze Land reisen. Sogar – medizinisch höchst fahrlässig – die hochschwangere, wohl erst 14-jährige „Teenage Mum“ Maria.

Einzigartiger Fokus auf die sich hingebende Liebe

Was ist aus Weihnachten geworden? In den vergangenen Jahren wandelte es sich zunehmend zu einem säkularisierten Fest der Liebe. Was auf jeden Fall besser und stimmiger ist als der reine Konsumrausch, aber: Was für eine Art von Liebe ist denn eigentlich gemeint? „Es ist eine Liebe, die alles hingibt“, sagt Antje Fetzer. Der Schöpfer der Welt wird ein kleines Kind, um sich komplett zu solidarisieren mit allem, was Menschsein bedeutet – der Himmel wäre sicherlich bequemer gewesen. So heißt es in „Lobt Gott, ihr Christen allzugleich“: „Er äußert sich all seiner G’walt, wird niedrig und gering. Und nimmt an sich ein’s Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Ding.“ Der Mythos von der Geburt des göttlichen Kindes kommt in vielen Kulturkreisen vor. Doch oft geht es dabei eher um die Fortführung einer Dynastie – etwas Einzigartiges und Starkes ist die Fokussierung auf die sich hingebende Liebe.

Der außergewöhnliche Ausnahme-Wohlstand

Zwei Drittel der bundesrepublikanischen Gesellschaft hatten - von Krankheit und privaten Schicksalsschlägen abgesehen – seit Jahrzehnten keine allzu großen Sorgen mehr. Dass ein Kind groß wird, wurde als selbstverständlich erachtet. Menschheitsgeschichtlich betrachtet ist es das mitnichten. Es mag nicht zu jederzeit für alle ein leichtes Leben gewesen sein, aber ein „Wimpernschlag der Weltgeschichte, der extrem komfortabel war“. Die vergangenen Jahre zeigen uns auf, wie gefährdet dieses Leben ist – auch wenn sich die meisten noch ganz ordentlich schützen können. Die Belastungen von Corona machten dünnhäutig, stellten die Gesellschaft vor eine Zerreißprobe - und 2022 nun der nächste Hammer, der Ukraine-Krieg.

Über Katar die Nase rümpfen, während im Mittelmeer Flüchtlinge sterben

Während die soziale Ungleichheit wächst, können viele ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen, aber Luxusautos sind weiterhin gefragt. Ein Teil der Gesellschaft spürt die Krise überhaupt nicht – und wird hoffentlich von der weihnachtlichen Armutsgeschichte daran erinnert, dass er nicht allein auf der Welt ist. Weihnachten als das soziale Gewissen. Und das globale, denn außer in der Ukraine herrscht auch in Äthiopien, im Sudan und in Syrien kein Frieden. Weihnachten lädt ein, eine andere Perspektive einzunehmen als die bequeme westliche Sicht, mit der wir über Katar die Nase rümpfen, aber zusehen, wie das Mittelmeer zum Friedhof Geflüchteter wird.

„Ukrainern mit pazifistischen Thesen zu kommen, ist keine Option“

Vom Pazifismus der achtziger Jahre geprägt, ringt die Waiblinger Theologin, die der linksliberalen Offenen Kirche angehört, um eine politische Haltung zum Ukraine-Krieg und mit der Waffendebatte. Der Krieg sowie die Art und Weise der Kriegsführung seien durch nichts zu rechtfertigen. Auch wenn es nicht überrasche, dass Russland sich von einer angrenzenden Nato bedroht fühle. Ein neutraler Korridor scheint momentan undenkbar. „Ukrainern jetzt mit pazifistischen Thesen zu kommen, ist für mich keine Option.“ Doch der Einsatz von Waffen droht in eine Spirale bis zum Atomkrieg zu laufen. Der Kompromiss wäre aus Antje Fetzers Sicht, Verteidigungswaffen zu liefern. Was Jesus dazu gesagt hätte? „Er hätte das wahrscheinlich nicht gemacht, aber er hätte sich wohl auch nicht in den Konflikt begeben.“ Jesus ist kein weltlicher Herrscher – und zum jetzigen Stand des Konflikts könne die christlich-pazifistische Ethik wenig beitragen, glaubt die Pfarrerin.

Jenseits des Rationalen

Das politisch-ethische Dilemma ist nicht aufzulösen. Doch gerade weil Weihnachten keine Kopfsache ist, sondern die Grenzen des Rationalen und des menschlich Fassbaren sprengt, versteht sich die Michaelskirchenpfarrerin als „Weihnachtschristin“. Die Botschaft: Gott liebt die Menschen ultimativ. Gott ist Mensch geworden, dass der Mensch Heimat hat in Gott. „Die Geschichte zu erzählen, bedeutet, sie zu verstehen. Im Herzen.“