"Pflege-Notstand" auch in Waiblinger Heimen: Wie groß ist die Personal-Lücke?

Dass in Berglen das Gemeindepflegeheim des Alexander-Stifts schließen wird, weil Fachpersonal fehlt, hat erneut ein Schlaglicht auf ein riesiges Problem im Pflegebereich geworfen. Wie ist die Situation in Heimen in und rund um Waiblingen?

So ist die Lage im Alexander-Stift

Zwar bestätigt die Diakonie Stetten auf Nachfrage, „dass es zum jetzigen Zeitpunkt zu keinen weiteren Schließungen kommen wird“; Alexander-Stift-Heime gibt es etwa auch in Waiblingen-Hegnach und -Hohenacker. Hier könnte sich die Lage sogar etwas entspannen, wenn das Personal aus Berglen wechselt. Das Grundproblem aber bleibt, auch in anderen Waiblinger Pflegeheimen. Teilweise sollen mit Zeitarbeit Lücken gefüllt werden.

In den Alexander-Stift-Einrichtungen der Diakonie Stetten in Waiblingen sieht es folgendermaßen aus: „Unser Seniorenzentrum in Hegnach ist vollbelegt und die Personalsituation ist stabil. In unserem Gemeindepflegehaus in Hohenacker sind aktuell einzelne Pflegefachkraft- und Pflegehelferstellen frei. Wir werden von Fachkräften aus der Zeitarbeit unterstützt“, so Pressesprecher Steffen Wilhelm. „Aufgrund fehlender Fachkräfte können wir jedoch nicht alle Plätze belegen, obwohl die Nachfrage an Plätzen sehr groß ist.“

Mit den 35 Mitarbeitenden, die derzeit in Berglen-Oppelsbohm bis zur voraussichtlichen Schließung im Frühjahr 2024 in Berglen-Oppelsbohm tätig sind, sollen persönliche Gespräche geführt werden. „Wir gehen davon aus, dass die zusätzliche Unterstützung an den anderen Standorten zu einer Entspannung führen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir aber noch nicht abschätzen, für welche Standorte sich unsere Mitarbeitenden entscheiden werden.“ Vorerst können wie in Berglen an einigen Standorten nicht alle Pflegeplätze belegt werden.

Die Diakonie Stetten kritisiert in diesem Zusammenhang auch die rechtlichen Vorgaben des Landes zur Fachkraftquote, die bei 50 Prozent liegt - wofür es „keine wissenschaftliche Grundlage“ gebe, so der Pressesprecher. Wie viele Patienten auf eine Fachkraft kommen, könne man nicht pauschal beantworten, weil das vom Pflegegrad der Bewohner abhänge.

In Alexander-Stift Hegnach keine Zeitarbeit

Um Lücken zu füllen, ist man auch beim Alexander-Stift auf Zeitarbeiter angewiesen. „Der Einsatz von Zeitarbeit variiert von Standort zu Standort und hängt auch stark mit dem jeweils aktuellen Krankenstand zusammen. In Berglen mussten wir dauerhaft Zeitarbeit einsetzen. In Hegnach ist dies beispielsweise nicht nötig“, so Steffen Wilhelm. „Ungelernte Kräfte kommen in allen Häusern unterstützend zum Einsatz, aber selbstverständlich nicht für ausgewiesene Fachkraftaufgaben. Das wäre im Übrigen auch mit Bußgeldern bedroht.“

Bei der Personalsuche setzt die Diakonie auf viele Kanäle, darunter Zeitungsanzeigen, aber auch Werbung auf Bussen und im Kino, Radiospots oder Social-Media-Kampagnen. Selbst Fachkräfte auszubilden sei sehr wichtig. Um da attraktiv zu sein, mietet das Alexander-Stift beispielsweise Wohnungen an und vermietet diese weiter an Auszubildende oder Mitarbeitende. Bei der Bezahlung nach Diakonie-Tarif sieht man sich im Vergleich gut aufgestellt, zudem gibt es eigene Konzepte wie etwa spezielle „Mütterdienste“, gemeinsame Dienstplangestaltung und „Wunschfrei-Tage“, sagt der Sprecher.

Und: „Eine zunehmend wichtigere Rolle spielt die Fachkraftgewinnung aus dem Ausland. Über verschiedene Kooperationen mit dem Diakonischen Werk und der Agentur für Arbeit werben wir Fachkräfte aus der Türkei, Serbien, Philippinen, Indien und dem Kosovo an.“

Personal gekostet hat die Diakonie die inzwischen nicht mehr gültige Corona-Impfpflicht. „Wie in der gesamten Pflegebranche haben auch wir im Alexander-Stift Mitarbeitende im Laufe der Corona-Pandemie verloren. Aus verschiedenen Gründen, aber die Impfpflicht hat sicherlich auch dazu beigetragen, zumal lange Zeit nicht klar war, ob die Impfpflicht noch einmal verlängert wird oder nicht.“

DRK-Seniorenzentrum Beinstein

Im erst 2022 eröffneten Rot-Kreuz-Seniorenzentrum in Beinstein können bislang alle frei werdenden Plätze belegt werden, teilt der DRK-Kreisverband Stuttgart mit. Aktuell sei dort auch keine Zeitarbeit nötig. Es sei aber teilweise schon vorgekommen, dass in einem Monat bis zu zwei Vollzeitstellen durch Zeitarbeitskräfte abgedeckt werden mussten. „Für den Monat März können wir ohne Zeitarbeit planen. Engpässe entstehen in der Urlaubszeit oder bei stärkeren Krankheitswellen“, heißt es vom Roten Kreuz. Offene Fachkraft-Stellen gibt es in der Beinsteiner Einrichtung gerade nicht, gesucht werden zwei Hilfskräfte - doch auch bei Pflegehelferinnen und -helfern sei die Situation allgemein „sehr angespannt“, neue Kräfte also schwer zu bekommen.

Wie die Diakonie nutzt auch das DRK bei der Personalsuche soziale Medien, neben anderen Kanälen. Durch die Corona-Impfpflicht habe es „keinen spürbaren Effekt“ gegeben. Ob nach dem Wegfall nun frühere Kräfte in die Branche zurückkämen, dazu gebe es keine Rückmeldung von Bewerbern.

Haus Elim Bittenfeld

Auch im Haus Elim in Bittenfeld stehen derzeit keine Zimmer aufgrund fehlenden Personals leer. „Gott sei Dank“, so Personalleiterin Lisa Ros beim Verein Haus Elim Sozialwerk der Volksmission aus Leutenbach. Denn: „Auch wir spüren den Pflegenotstand mittlerweile sehr deutlich und können nicht alle freien Stellen nahtlos nachbesetzen. Im Haus Elim Bittenfeld können wir derzeit jedoch dankbar auf ein vollbesetztes Team schauen, das sich Tag für Tag mit ganz viel Herzblut für unsere Bewohnerinnen und Bewohner einsetzt.“

"Ausgeschrieben sind beim Verein fünf Fachkraftstellen in Voll- oder Teilzeit, was unter anderem auch mit Vergrößerungen zu tun hat“, so Lisa Ros. Die Helferstellen seien alle besetzt. Auch sie verweist auf die schwierigen Details der Fachkraftquote: „So kommen bei einem Pflegegrad 3 bei uns im Haus Elim 2,41 Bewohner und Bewohnerinnen auf eine Vollkraftstelle, 50 Prozent davon sind Fachkräfte.“ Je mehr Personal, desto höher auch die Kosten, die Kassen und anteilig die Bewohner selbst bezahlen müssen. Lisa Ros: „Wir vereinbaren grundsätzlich die maximalen Personalschlüssel, um möglichst viel Personal zur Verfügung zu haben und dadurch die Belastung des/der Einzelnen zu reduzieren, gleichwohl dadurch die Eigenanteile steigen / höher sind.“

Auf Zeitarbeit werde „nur im allergrößten Notfall zurückgegriffen, dann, wenn die pflegerische Versorgung ohne nicht mehr sichergestellt werden kann“. Ungelernte Kräfte seien jedoch fester Bestandteil der Teams.

Die Impfpflicht habe „natürlich Einfluss“ auf die Personallage gehabt. „Vor allem Unzufriedenheit und psychische Belastung waren die Resultate. Einige wenige Mitarbeitende haben wir dadurch tatsächlich auch verloren.“ Das sei bei anderen Trägern aber stärker der Fall gewesen.

Was Rückkehrer anbelangt, teilt Ros mit: „Derzeit sehen wir uns noch nicht mit Bewerbern konfrontiert, die nun ungeimpft wieder zurückwollen. Ich denke aber auch, dass hier die Skepsis, ob es wirklich dabei bleibt, dass keine Impfpflicht mehr besteht, hier eine große Rolle spielt. Und natürlich hat die ganze Situation, nach erstem Beifallklatschen, nicht zur Imageaufbesserung des Pflegeberufs beigetragen. Was tragisch ist.“