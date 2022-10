Photovoltaik-Firma Sontec: "Die Leute rennen uns die Bude ein - aus Angst"

„Die Leute rennen uns die Bude ein“, sagt Aydin Ayanoglu. Die Energiekrise infolge des russischen Kriegs in der Ukraine beschleunigt den Umstieg auf Erneuerbare. Viele Hausbesitzer wenden sich zurzeit an die Waiblinger Firma Sontec: Sie wollen schnellstmöglich Photovoltaik aufs Dach und eine Batterie, um den Sonnenstrom zu speichern. Trotz deutlich gestiegener Preise. Sontec-Geschäftsführer Ayanoglu muss viele Anfragen ablehnen. Ein branchenweites Problem: Materialengpässe.

Schon seit Ausbruch der Corona-Pandemie beobachtet Aydin Ayanoglu eine höhere Nachfrage. Vermutlich hatten viele Hausbesitzer in den Lockdowns mehr Zeit, sich um so etwas zu kümmern, meint er. Und seit dem Ukraine-Krieg ist das Interesse noch mal gewachsen. Privatleute, aber auch viele Betriebe wollten nun erst recht auf eigenen Solarstrom ausweichen. Weniger aus Klimaschutzgründen, sagt der Chef der Waiblinger Firma Sontec, die zu Photovoltaik berät und Anlagen installiert. „Aus Angst. Die Leute wollen autark sein, das ist der Hauptgrund.“ Deshalb sind inzwischen – anders als noch vor ein paar Jahren – meist auch Batteriespeicher gefragt. Neun von zehn Solarstrom-Anlagen schließe er heute an einen Speicher an. „Obwohl die Preise richtig in die Höhe schießen.“

„Die Großhändler kommen nicht hinterher“

Die meisten Privatkunden nehmen laut dem Sontec-Chef eine Batterie in der Größenordnung 7 bis 14 Kilowattstunden. Die Speicher haben sich technisch weiterentwickelt und sind viel erschwinglicher als noch vor ein paar Jahren. Eigentlich. Denn nun trifft die hohe Nachfrage auf Lieferschwierigkeiten. „Die Großhändler kommen nicht hinterher“, sagt Ayanoglu. Es gebe Bestellstopps. Bei den Solarmodulen gehe es ja noch, da liege die Wartezeit vielleicht bei drei bis fünf Monaten. Doch bei den Speichern müsse man sich bei heutiger Bestellung auf ein Jahr oder mehr einstellen. Das betreffe asiatische wie deutsche Hersteller, so der Photovoltaik-Unternehmer.

Die Folge für seine Waiblinger Firma: „Wir müssen momentan fast alle Anfragen ablehnen.“ Angebote machten sie derzeit kaum. Die Kalkulation sei auch „ganz schwierig“ geworden, weil die tatsächlichen Preise für Module und Speicher jetzt nicht bekannt sind, sondern erst bei der Lieferung – also irgendwann 2023. 30 Prozent Mehrkosten verzeichnet Ayanoglu schon jetzt für die Batterien im Vergleich zum Vorjahr. Bei den PV-Modulen seien es 30 bis 40 Prozent. Und auch die Preise der Teile für die Unterkonstruktion, die die Solarpaneele auf dem Dach hält, hätten sich fast verdoppelt, weil Aluminium so energieintensiv sei. „Das müssen wir natürlich an die Kunden weitergeben“, so der Unternehmer. Das sei aber das geringste Problem. „Die wissen Bescheid.“

Solar-Verband: Situation dürfte angespannt bleiben

Dass die Situation bei Modulen, Solarspeichern oder auch Wechselrichtern „bis zu einer Normalisierung des globalen Warenverkehrs für einige Solarunternehmen auch in den kommenden Monaten vorerst noch angespannt bleiben dürfte“, davon geht auch der Bundesverband Solarwirtschaft aus. Im Juni hat der Verein mit Sitz in Berlin seine Mitglieder befragt. Damals schon sei „der überwiegende Teil der Solarunternehmen von zeitweisen Materialengpässen betroffen“ gewesen, so Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig auf Anfrage.

„Genaue Angaben zur durchschnittlichen Länge der Lieferzeiten für einzelne Solarkomponenten können wir nicht machen“, schreibt Körnig. „Wir hören aber aus der Mitgliedschaft teils auch von kürzeren Lieferzeiten (wenige Wochen).“

Durch Ukraine-Krieg: Nachfrage nach Photovoltaik "sprunghaft" gewachsen

Wie in anderen Branchen kam es aufgrund der Pandemie zu Verzögerungen in den weltweiten Lieferketten. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine habe die Nachfrage „sprunghaft“ wachsen lassen. Diese nun möglichst kurzfristig befriedigen zu können, sei „eine besondere Herausforderung“, so Carsten Körnig. Der Bundesverband hofft, „dass es spätestens im Verlauf des kommenden Jahres zu einer Normalisierung der Lieferketten kommen wird“. Körnig zufolge rechnen die Branchenvertreter „aus heutiger Sicht nicht damit, dass sich der Solarausbau langfristig durch Materialengpässe maßgeblich verlangsamen wird“.

150.000 neue PV-Anlagen im ersten Halbjahr

Im ersten Halbjahr 2022 sind laut dem Verbandschef 22 Prozent mehr Solarstromleistung auf deutschen Dächern und Freiflächen installiert worden als im gleichen Vorjahreszeitraum. Er beruft sich dabei auf Daten der Bundesnetzagentur. Über 150.000 zusätzliche Photovoltaikanlagen seien ans Netz angeschlossen worden. „Im Eigenheim-Sektor legte die Solardach-Nachfrage in diesem Zeitraum sogar um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu“, berichtet Körnig. Der Verband führe dies „auf die explodierenden Energiepreise und den wachsenden Wunsch vieler Bürger zurück, infolge des Krieges in der Ukraine weniger abhängig von russischen Energieimporten zu sein“.

Auch bei Solarstromspeichern verzeichne man eine stark gestiegene Nachfrage. Rund 60 Prozent der neuen Solarstromanlagen auf Eigenheimen würden inzwischen zusammen mit einem Heimspeicher installiert.

Sontec: Aydin Ayanoglu muss ständig umorganisieren

Für Firmen wie Sontec aus Waiblingen ist es so gesehen eine gute Zeit. Aufträge „ohne Ende“ sieht Aydin Ayanoglu. Doch die Planung sei umso schwieriger. Zusagen der Händler würden oft nicht eingehalten. „Man ist jeden Tag mindestens zwei Stunden beschäftigt, alles umzuorganisieren.“ Die Baustellen auf den Dächern und in den Häusern der Kunden könne man nur nach und nach, mit Unterbrechungen, abarbeiten, weil immer wieder etwas fehlt. „Das ist sehr stressig.“ Die meisten Kunden reagierten allerdings mit Verständnis, berichtet der Sontec-Chef.

Personal: Zusätzliche Solarteure oder Elektriker gesucht

Und dann gibt es natürlich noch das Dauerthema Personal: „Wir suchen immer Mitarbeiter.“ Zu den neun Beschäftigten würde Ayanoglu gerne noch zwei bis drei hinzuholen. Sontec bildet auch zum Solarteur oder Elektriker aus. Doch gute Leute zu finden sei schwierig. „Wir versuchen also, die zu behalten, die wir haben. Sie verdienen gutes Geld.“