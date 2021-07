Hanna Bauer (geborene Leuze) hat sich jahrzehntelang für ältere Menschen in Waiblingen eingesetzt – nun feiert sie an diesem Montag ihren 95. Geburtstag. Die Kindergärtnerin hatte nach der Geburt ihrer zwei Söhne und ihrer Tochter hin und wieder Singfreizeiten organisiert und in Kindergärten ausgeholfen – bis sie 1967 mit ihrem Mann Erich Bauer, dem Sohn des einstigen Waiblinger Stadtoberhaupts Adolf Bauer (1946 bis 1954), vom damaligen Oberbürgermeister Kurt Gebhardt gebeten wurde, aus dem