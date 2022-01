Neues Jahr, neuer Look und ein neues Konzept: Aus dem Eiscafé am Hochwachtturm wird schon bald die „Trattoria Gelateria Dana“. Und wie der neue Name verrät, wird es in dem Eiscafé bald nicht nur mehr selbst gemachtes Eis geben. Auf dem Menü stehen künftig „Pizza, Pasta und Salate“, verkündet Georgios Malamas. Der 27-Jährige ist der Sohn von Dana Sotiriadou, die das Eiscafé seit 2009 führt und ihm ihren Namen leiht.

Im Jahr 2020 hat Sotiriadou das Eiscafé ihrem Sohn Georgios übergeben.