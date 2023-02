Plastikfrei einkaufen in Waiblingen: 103 Mitglieder stützen den Unverpacktladen

Der Waiblinger Unverpacktladen „b:OHNE“ hat es geschafft. Bei der Beitragsrunde am vergangenen Mittwoch kamen sogar etwas mehr als die benötigten 85 vollen Mitgliedsbeiträge zusammen. Für die Geschäftsführerinnen Martina Mohr und Uta Grasmannsdorf war das einer der letzten Versuche, den Laden vor dem Aus zu retten.

Schon im Juli vergangenen Jahres stand der Laden kurz vor der Schließung. Dabei sah es eigentlich gut aus: Nach zwei Jahren Suche fanden die beiden Geschäftsführerinnen passende Räume für ihren Laden. Doch die Kundschaft blieb aus. „Die Hemmschwelle ist einfach sehr groß“, sagt Grasmannsdorf. Viele Personen denken, dass sie ihre eigenen Gefäße mitbringen müssten. Dabei gebe es vor Ort Pfandgläser, die auch in jedem regulären Supermarkt abgegeben werden können, erklärt Grasmanndorf weiter.

Den Monatsbeitrag erhalten die Mitglieder als Einkaufsguthaben

Die Lösung für die ausbleibenden Einnahmen soll ein solidarisches Einkaufssystem bringen. Beim neuen Konzept zahlen die Mitglieder der „b:OHNE-Bande“ einen monatlichen Beitrag, der ihnen eins zu eins auf die Kundenkarte geladen wird. Mit dem Guthaben kann der Einkauf im Laden bezahlt werden. Dafür haben die Geschäftsführerinnen einen gesicherten Umsatz, mit dem sie den Laden erhalten können.

Wie viel die Mitglieder bezahlen, entscheiden sie selbst. So gibt es einen halben Beitrag für 48 Euro, einen dreiviertel Beitrag für 72 Euro und einen ganzen Beitrag für 96 Euro im Monat. Insgesamt finanzieren jetzt 103 Mitglieder 86,4 ganze Beiträge.

Außerdem können sie entscheiden, ob sie einen Solidarbeitrag zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag zahlen wollen. Dieser kommt nicht auf die eigene Kundenkarte, sondern ermöglicht andere Projekte. Zum einen sollen so Beiträge von Mitgliedern querfinanziert werden, die weniger Geld zur Verfügung haben. Zum anderen sollen auch Infoveranstaltungen an Schulen ermöglicht werden.

„Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften“: Konzept kommt an

Die Idee für das neue Konzept kam über Umwege. Über einen Hinweis durch einen Freund aus Waiblingen kam der Berater Timo Wans mit ins Spiel, erzählt Mohr. Wans rettete mit diesem System bereits die Existenz der Unverpacktläden in Speyer und Tübingen. „Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften“ heißt nun die Devise. Und genau das kommt bei den Mitgliedern gut an.

Waiblinger Thomas Jüttemann: "Wir müssen weg vom Ich-Bezogenen"

„Ich glaube, dass wir von dem reinen Ich-Bezogenen und der Selbstoptimierung in finanzieller Hinsicht wegmüssen“, sagt Thomas Jüttemann beim Beitragsabend des Waiblinger Unverpacktladens im Kulturhaus Schwanen. Der Gemeinschaftsgedanke sei das, was mit dem Solidaritätsprinzip gefördert werde. „In naher Zukunft werden auch weitere solche Gemeinschaften entstehen“, ist Jüttemann überzeugt.

Eine Dame, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, findet das Engagement der beiden Geschäftsführerinnen bewundernswert. „Das muss man unterstützen“, sagt sie. Sie habe früher schon ab und zu am Marktstand der „b:OHNE“ eingekauft, es bislang jedoch nicht in den Laden am Stadtgraben geschafft. Das möchte sie nun ändern.

„Wenn wir heute nur 83 Beiträge vollkriegen, werden wir uns in die Augen sehen müssen und überlegen, ob wir das so weiter machen“, sagt Martina Mohr vor der Veranstaltung. Fast dreieinhalb mehr werden es am Ende. Mit den erreichten Beiträgen ist der Laden auf Dauer zwar nicht gerettet, doch ein erster Schritt zum Erhalt der „b:OHNE“ ist getan.

Ab März beginnt nun das Einkaufen nach dem solidarischen Prinzip. Interessierte können sich auf der Website www.bohne-waiblingen.de oder direkt im Laden informieren.

Und: Auch Nicht-Mitglieder können weiter im Laden einkaufen.