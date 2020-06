„Dies ist für uns hier im Bürgerzentrum Beschäftigte nur eine Herausforderung mehr, so wie sie das Leben immer wieder bereithält.“ Freya Krissler, die am Dienstag an der Garderobe und Pforte des Bürgerzentrums Dienst hat, nimmt die Verwandlung des Welfensaals in einen Sitzungssaal des Waiblinger Amtsgerichts gelassen. Leben bedeute Veränderung, und denen müsse man sich eben stellen. Aber schließlich habe man sich ja lange genug auf diesen Tag vorbereiten können, nachdem seit März lange keine