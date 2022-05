Politische Schmiererei an Waiblinger Bank: Linke bekennen sich

Zum Farbanschlag auf die Filiale der Deutschen Bank in der Waiblinger Fronackerstraße am Samstagabend (30.4.) bekennt sich die linke Antifa-Szene. Schaufenster dort wurden mit dem Spruch „Kriegsprofiteure“ in roter Farbe versehen. Laut Polizeibericht wurde die Bankfiliale aus einer Gruppe von etwa 40 Personen heraus beschmiert. Mehrere Personen bewarfen Polizeiangaben zufolge das Gebäude gegen 19 Uhr mit roten Farbeiern und beschmierten auch verschiedene Verkehrseinrichtungen.

"Revolutionäre Spontandemonstration"

Auf dem linken Internetportal Indymedia findet sich ein Bekennertext. Dort ist von einer „revolutionären Spontandemonstration“ zum 1. Mai die Rede. Auf dem Weg seien zudem „feministische Parolen und Symbole“ mit Sprühfarbe hinterlassen worden. Der Zug zum Tatort sei von Rauchtöpfen und Bengalos begleitet worden. Nach Polizeiangaben entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 0 71 51/95 04 22 zu melden.

Im Herbst war ein Farbanschlag auf das Amtsgericht Waiblingen verübt worden. Auch damals tauchte wenig später ein Bekennertext auf der besagten Internetseite auf.