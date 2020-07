Diese Woche bietet die Polizei Bürgern eine Reihe von Informationen zum Thema Einbruchschutz an. Am Dienstagabend, 7. Juli, 19 Uhr, lädt das Polizeipräsidium Aalen zu einem Fachvortrag ein, der via Facebook-Live-Stream übertragen wird. Zuhörer können während des Vortrags und auch im Anschluss Fragen an die Polizei stellen. Unter www.facebook.com/PolizeiAalen ist die Polizei Aalen auf Facebook erreichbar.

Am Mittwoch, 8. Juli, sind die Telefone der Beratungsstellen und der