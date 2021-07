Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag (13.7.) eine junge Frau mit Verletzungen im Gesicht am Bahnhof in Waiblingen-Neustadt angetroffen. Die stark alkoholisierte 17-Jährige wurde ihrer Mutter übergeben. Die Polizei geht davon aus, dass ihr Gewalt angetan wurde und bittet dringend um die Mithilfe möglicher Zeugen. Hinweise werden unter 07151/95 04 22 entgegengenommen.

Den ersten Anruf erhielten die Beamten eines Berichts vom Dienstagmorgen zufolge am Montagabend gegen 21.50 Uhr.