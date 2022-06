Poolgroup: Maßgeblich für Technik beim G-7-Gipfel und bei Musik-Festivals

Vom 26. bis 28. Juni kommen auf Schloss Elmau die Mächtigen Europas, der USA und Japans zusammen. Kurz: die G-7. Mit dabei: das Waiblinger Team der Poolgroup. Als Generalunternehmer kümmert sich die Firma für Veranstaltungstechnik und Streaming, die seit 2019 eine Niederlassung im Remstal betreibt, um die gesamte technische Planung von der Ausstattung der Konferenzräume über das Sicherheitskonzept bis zur Bild- und Tonübertragung im Eventbereich, um einen reibungslosen Ablauf des großen Wirtschaftstreffens zu ermöglichen. Bereits zum zweiten Mal nach 2015 hat die Poolgroup diesen Großauftrag ergattert. Auch bei der G-20 sowie bei den Festakten zu den Jubiläen „500 Jahre Reformation“ und „25 Jahre Mauerfall“ war das Unternehmen maßgeblich beteiligt.

Mitte Juni zeichnet die Poolgroup für das SWR-Sommerfestival verantwortlich. Im Juli bauen die Veranstaltungstechniker ein ganzes Dorf auf: Unter dem Namen „Parookaville“ steigt an der belgischen Grenze eins der spektakulärsten Techno-Festivals mit zuletzt rund 300 Künstlern, zehn Bühnen und 85 000 Besuchern. Ob die Welttourneen von Metallica und David Guetta, das Finale von Heidi Klums „Germany’s Next Topmodel“, ATP-Tennisturniere oder Messestände namhafter Unternehmen in aller Welt – all das steht im beeindruckenden Portfolio der Poolgroup. Demnächst stehen außerdem das Kessel-Festival auf dem Cannstatter Wasen, das Deichbrand-Festival in Cuxhaven und das Open Air eines Privatradiosenders an.

Boom der Festivals nach der Corona-Delle

2019 ist das Waiblinger Veranstaltungsunternehmen R&P Productions mit Sitz in der Dieselstraße in die größere Poolgroup aus Emsdetten übergegangen. Am neuen Standort im Gewerbegebiet Eisental können in einem Studio mit 8,5 Metern Deckenhöhe Streaming-Konzerte, digitale Konferenzen und Shows oder Musik- und Werbevideos produziert werden. In andere Abschnitte sollen noch eine beziehungsweise zwei zusätzliche Ebenen als Lagerräume für Lautsprecherboxen, Scheinwerfer und Bühnenkonstruktionen eingezogen werden. Eine Stärke sieht das Unternehmen nicht zuletzt in der Gesamtumsetzung von Livekommunikationsprojekten von Konzept und Idee, über Planung und Organisation bis hin zur technischen Umsetzung aus einer Hand.

Berufserfahrene und Azubis gesucht

Insgesamt beschäftigt das 1978 als „Westfalen Sound“ gegründete Unternehmen fast 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 16 in Waiblingen. Durch den Standort im Remstal erhofft sich die Poolgroup mehr Nähe zu bestehenden Kunden in der Region Stuttgart, aber auch zu potenziellen Neukunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Insbesondere für den Standort Waiblingen werden noch Berufserfahrene und Azubis gesucht.

Auf Augenhöhe mit den Weltstars

Seit Anfang 2022 unterstützt Peter Klass das Team Leitung Einkauf und Disposition der Poolgroup in Waiblingen. Gekommen ist der 60-jährige Diplom-Toningenieur mit dem Auftrag, den jungen Standort zum Wachsen zu bringen. Ein Kenner der Branche, unendlich veranstaltungserfahren, seit 42 Jahren im Geschäft, selbst Musiker. Einer, der andere anstecken kann mit seiner Begeisterung für Show-Technik und den „Spirit“, der hinter den Kulissen herrscht, wenn Weltstars und Techniker sich auf Augenhöhe begegnen und nebeneinander beim Mittagessen sitzen, als gäbe es nichts Normaleres.

Corona, Klimakrise - und jetzt auch noch die Lieferketten

Mit der Corona-Pandemie kam eine florierende Branche zum Erliegen. „Es ging von 100 auf null“, sagt Peter Klass. Festivals, Messen, Konzerte – schlagartig war alles weg. Dafür boomte bald der Markt für Streaming und Online-Konferenzen. Jüngst organisierte Poolgroup ein internationales Digitalevent, bei dem 24 Simultandolmetscherinnen und -dolmetscher in ihren Schallschutzkabinen in der Lagerhalle im Eisental übersetzten - ohne relevanten Zeitverzug. Mit dem Ende der Corona-Beschränkungen erreicht der Festivalbereich jetzt einen neuen Gipfel. Alles, was in den vergangenen zweieinhalb Jahren ausgefallen ist, so scheint es, soll jetzt stattfinden. Neben der Ungewissheit über den Fortgang der Pandemie machen der Branche – wie anderen Branchen natürlich auch – andere Probleme zu schaffen. Klimakrise, unterbrochene Lieferketten, steigende Energiepreise.

Material muss auf Monate vorher bestellt werden. Kurzfristigkeit gibt es nicht mehr. Umso intensiver kümmert sich die Poolgroup um die Instandhaltung des eigenen Materials, um Werte zu erhalten. Lieferschwierigkeiten treten am gravierendsten bei all jenen Geräten auf, in denen Mikrochips verarbeitet sind. Wie für die Zentrale in Emsdetten strebt die Poolgroup für Waiblingen eine ökologische EMAS-Zertifizierung an. Wobei Nachhaltigkeit in der Eventbranche eine besondere Herausforderung ist. Peter Klass freut sich über das Nachrücken einer klimabewussten, jüngeren Generation, denn: „Das ist kein Steckenpferd – wir haben eine Verantwortung für unseren Planeten zu tragen.“