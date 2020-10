Positive Corona-Fälle an Schulen und Kita in Waiblingen

An Waiblinger Schulen und einer Kindertagesstätte gibt es positive Corona-Fälle. Mehrere Klassen und Kita-Gruppen dürfen daher vorsorglich nicht in die Einrichtungen kommen, wie die Stadtverwaltung am Freitagabend mitgeteilt hat. Ein Überblick:

Rinnenäckerschule: Eine Klasse ist im Fernlernunterricht, weil ein Familienmitglied eines Schülers positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Vorsorglich wird die Klasse des Schülers daher bis auf weiteres im Fernlernunterricht unterrichtet.

Friedensschule Neustadt: Drei Klassen sind im Fernlernunterricht, weil eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Drei Parallelklassen bleiben zu Hause und erhalten Fernlernunterricht. Ob es sich hier um vorsorgliches Zuhausebleiben oder strikte Quarantäneanordnungen handelt, war laut Stadtverwaltung am Freitagabend noch in der Abklärung.

Kita Taubenstraße: Zwei Gruppen bleiben vorsorglich zu Hause: Ein Familienmitglied eines Kindes der Kita Taubenstraße ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Kind wird nun auch getestet. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses bleiben vorsorglich zwei Gruppen der Kita bis auf weiteres zu Hause.

Gute Nachrichten gibt es von zwei Gemeinschaftsschulen (GMS):

Salier-GMS: Ein Familienmitglied einer Schülerin war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vorsorglich war die Klasse der Schülerin daher seit ein paar Tagen im Fernlernunterricht unterrichtet worden. Inzwischen liegt ein negatives Testergebnis vor. Die betroffene Klasse, die vorsorglich im Fernlernunterricht war, kommt nun wieder zurück an die Schule, so die Stadt am Freitagabend.

Staufer-GMS: Aufgrund einzelner Verdachtsfälle bei Schülern der Staufer-GMS waren seit ein paar Tagen manche Klassen vorsorglich im Fernlernunterricht unterrichtet worden. Die Verdachtsfälle wurden inzwischen negativ getestet. Die betroffenen Klassen, die vorsorglich im Fernlernunterricht waren, sind nun wieder zurück an der Schule.