Post in Waiblingen-Hegnach schließt: Wo und wann die neue Filiale eröffnet

Die Postfiliale in der Friedenstraße 20 in Hegnach wird durch eine neue Filiale abgelöst. Das teilte Pressesprecher Marc Mombauer von der Deutschen Post DHL Group auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Bis zum 12. Oktober können Kundinnen und Kunden ihre Postgeschäfte noch in der sogenannten Interimsfiliale in der Friedenstraße erledigen.

Danach soll die Postversorgung im Waiblinger Teilort weiterhin gewährleistet sein. Die Interimsfiliale werde zum 12. Oktober durch eine neue Partnerfiliale abgelöst. Diese befinde sich dann in der Gottlieb-Daimler-Straße 11. Dort ist die Firma „VE Coding“ ansässig.

Ab Oktober gibt es dann auch neue Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr.

Längere Öffnungszeiten

Im Vergleich zu 2020 wurden die Öffnungszeiten der bisherigen Filiale in der Friedenstraße 20 zuletzt um jeweils eine halbe Stunde pro Tag gekürzt. Sie ist von Montag bis Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet und samstags von 9 bis 12 Uhr. Das liege daran, dass die Deutsche Post die Filiale als Interimsfiliale mit eigenem Personal betrieben hat, so Pressesprecher Marc Mombauer. „Diese kann aus wirtschaftlichen Gründen nicht dieselben Öffnungszeiten bieten wie die von uns präferierte Partnerfiliale.“ Ab Oktober solle es mit der neuen Filiale möglich sein, längere Öffnungszeiten in der Postfiliale in Hegnach anzubieten.