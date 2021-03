Oster-Gottesdienste wegen der Corona-Pandemie nur im Livestream statt in der Kirche? Die Politik hat diese Bitte an die Religionsvertreter inzwischen zurückgezogen. In Waiblingen soll es in den evangelischen Kirchen in der Kernstadt (Michaelskirche, Martin-Luther-Kirche und Johannes unter dem Kreuz) an Ostern Präsenz-Veranstaltungen geben - sofern die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neu-Infektionen unter 200 bleibt (am Donnerstag, 26. März, lag sie im Rems-Murr-Kreis bei 122, am Vortag noch