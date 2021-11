Viele Eltern schicken ihre Kinder dieser Tage mit mulmigem Gefühl in die Schule. Die Sorge, dass Kinder sich mit dem Coronavirus anstecken und einen schweren Verlauf oder Long Covid erleben könnten, überschattet ihren Alltag. Gesamtelternbeiräte greifen in einem offenen Brief, dem sich auch der GEB Remseck angeschlossen hat, die Landespolitik an und fordern mindestens die Aufhebung der Präsenzpflicht an den Schulen. Eltern könnten sich dann selbst für freiwilliges Home-Schooling entscheiden.